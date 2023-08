INDUSTRIES – Dernier hommage à André Ramaroson

Les funérailles de André Ramaroson, fondateur de la Savonnerie Tropicale, ont eu lieu hier à Ambohimanga. Les hommages et témoignages se sont enchaînés.

Vibrants et émouvants, c’est le moins que l’on puisse dire des derniers hommages rendus à André Ramaroson, lors de ses funérailles, hier. Visages en pleurs, discours émouvants malgré le temps ensoleillé d’hier, le ciel d’Ambohimanga s’est assombri, lors de l’enterrement de André Léon Ramaroson. Un patriarche et une figure emblématique de l’industrialisation à Madagascar. Les compagnons, ainsi que les associés de l’industriel, ont tenu à montrer leur solidarité avec la famille Ramaroson. Ntsoa Randriamifi­dimanana, ancien président du « Fivondronan’ny mpandraharaha Malagasy » (FIVPAMA), également ami du défunt ,s’est exprimé sur son ressenti, « La disparition de André Ramaroson laisse un grand vide dans le monde industriel. L’homme en lui-même inspirait l’admiration de par son courage et sa personnalité, l’archétype de l’industriel patriote”. Parmi les personnes qui sont venues faire leurs derniers adieux à André Ramaroson figure une mère de famille, employée de la Savonnerie Tropicale depuis des années! « Il m’avait donné l’opportunité de travailler alors que je cherchais désespérément une occupation pour nourrir ma famille. C’était un grand homme » a-t-elle témoigné.

Héritage

André Ramaroson a tiré sa révérence lundi dernier à l’âge de 86 ans. Fondateur et président directeur général de la Savonnerie Tropicale, qu’il a créée en 1969, il avait alors consacré sa vie à l’industrie en forçant les circonstances dans un environnement peu propice, voire hostile aux opérateurs économiques malgaches. Les Malgaches, consommateurs ou encore industriels, sont unanimes et ont manifesté leur soutien à André Ramaroson dès les premiers pas de la Savonnerie Tropicale, en achetant ses produits. Pour ses descendants, qui ont repris le flambeau depuis plusieurs années, le combat continue pour défendre l’intérêt des produits locaux. « C’est une tâche très ardue parce que papa avait mis la barre très haut par rapport à ses ambitions et objectifs pour les industries locales, mais il nous a passé le flambeau et nous allons faire de notre mieux pour suivre ses pas et faire mieux », s’était exprimée sa fille aînée, Danick Ramaroson. Au fil du temps, le pionnier de l’industrie à Madagascar était devenu son emblème. L’homme est parti, son héritage reste.