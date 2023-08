HÉCATOMBE SUR LA RN42 – Les enquêtes en suspens pour deuil et hospitalisation

Les familles des victimes de l’accident ayant fait neuf morts, jeudi, sont encore en deuil après avoir enterré les personnes décédées. Des survivants sont encore, pour leur part, hospitalisés, ce qui ne permet pas encore la poursuite des enquêtes. Enquête en suspens après l’accident d’autocar ayant fait neuf morts à Isandra Fianarantsoa. De source auprès de la gendarmerie nationale, certains des blessés, dont l’état est encore jugé préoccupant, sont encore mis en observation médicale. Par ailleurs, des blessés ayant été autorisés à sortir de l’hôpital sont encore en deuil après avoir enterré leurs morts. Le chauffeur, également admis à l’hôpital après l’accident, est sous surveillance de la gendarmerie. De source auprès de la brigade de sécurité routière de la gendarmerie nationale à Fianarantsoa, chargée de l’affaire, les survivants ont laissé leurs coordonnées respectives pour être entendus très prochainement. Il en est de même pour les blessés encore cloués sur leurs lits d’hôpital. Le drame s’est produit dans la matinée de samedi vers 11 heures 30 minutes, sur la route nationale numéro quarante-deux à la hauteur de Befeta Isandra . Neuf morts ont été répertoriés et trente-sept blessés dénombrés. Le véhicule de transport en commun venait de quitter Fianarantsoa et faisait route sur Soatanàna lorsqu’il s’est jeté dans un ravin d’une profondeur de 95 mètres au point kilométrique 12+750. Le chauffeur est mis à l’index par certains rescapés de l’accident. Selon des témoignages, ce dernier était au téléphone alors que son autocar fonçait dans un tournant. Lorsqu’il a subitement freiné, son autocar est parti dans un ravin pour faire des tonneaux. Dans un sauve-qui-peut, les victimes ont été conduites à l’hôpital de Tambohobe Fianarantsoa et au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Andrainjato Fianarantsoa. Cinq occupants du véhicule ont été tués sur le coup. Un autre a succombé lors de son évacuation et les trois derniers ont rendu leur dernier soupir une fois à l’hôpital. L’autocar impliqué dans ce drame opère pour le compte de la coopérative Gauthy Plus.