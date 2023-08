GROUPE B – Comores et Mayotte se neutralisent

C’est parti pour onze jours du plus grand événement sportif de la région. Le premier match de football entre les Comores et Mayotte, qui évoluent dans le groupe B, a ouvert les onze jours de compétitions dans le cadre des XIe Jeux des Îles de l’océan Indien. Les Cœla­canthes et les Mahorais se sont séparés sur un score nul et vierge hier au stade Elgeco Plus du By-Pass. Les Mahorais ont légèrement dominé les débats lors de la première mi-temps. Ces derniers ont eu deux coups francs dès l’entame du match, frappés par le milieu Hamada Noussoura Adifane, qui ont été tous captés facilement par le portier, Salimo Velonjara (5e, 12e). Les Comoriens ont remonté la pente à cinq minutes de la pause. Ils ont, à leur tour, eu un coup franc placé dans la lucarne, lancé par leur capitaine Faouz Faidie Ali, mais repoussé par le gardien de but Youssouf Farti (24e). Les Cœlacanthes ont imposé leur jeu au retour des vestiaires et ont eu de nombreuses occasions mais ont échoué à la finition. «Nous espérions gagner pour être mieux placés mais ça n’a pas marché. Le premier match est toujours difficile parce que nous n’avons pas bien maîtrisé l’adversaire. Ce n’était pas vraiment difficile au niveau du jeu par rapport à nous, seulement nous avons certains déchets, surtout au milieu de terrain, et nous devrons l’améliorer», confie le coach des Cœlacanthes. «C’est un mauvais résultat pour nous parce que si nous avions gagné ce match, c’est déjà 90% de la qualification pour les demi-finales. Là, il faut bien se préparer pour le prochain match. Ça va être difficile. Nous avons raté des occasions. En deuxième période, nous avons joué très bas», livre pour sa part le coach mahorais, Massoundi Abidi. Le deuxième match du groupe B se jouera entre la Réunion et Mayotte samedi à 16 heures, toujours au stade Elgeco Plus du by-Pass.