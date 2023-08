GOLF- TOURNOI INTER-ILES – Madagascar conforte son avance

La deuxième journée du tournoi de golf inter-iles, qui se joue au Golf du Rova Andakana et qui prendra fin ce jour, a montré la domination de l’équipe malgache devant ses paires de l’océan Indien. C’était une occasion pour la catégorie masculine malgache de créer les écarts. Une super journée pour Madagas­car où la connaissance du terrain constitue un grand avantage. Après deux journées de compétition, Mada­gascar dans la catégorie hommes totalise un cumul de 571 et vire en tête avec un T1 de 287 et un T2 de 284. La Réunion vient en deuxième position avec un cumul de 627 (T1 315, T2 312). Maurice occupe provisoirement la troisième place en totalisant un cumul de 632, un T1 de 319 et T2 de 313. Les Seychelles se placent en quatrième rang provisoire avec un cumul de 643 (T1 333, T2 310). Dans la catégorie dames, La Réunion mène au loin avec un total de 146, suivi par Madagascar 1 pour un total de 164 et un total de 177 pour Maurice. La troisième et dernière journée de ce jour déterminera qui, entre les quatre îles participantes, sortira vainqueur.