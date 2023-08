ENVIRONNEMENT – Un militaire à la tête de l’ONE

Nommé en Conseil des ministres mercredi, c’est le Général Michel Marie Jocelyn Rabemanantsoa qui sera la nouvelle tête dirigeante de l’Office national pour l’environnement (ONE). Il occupera le poste de Directrice général avec un curriculum vitæ assez fourni. Cet officier géréral de l’armée a précédemment fait ses armes au sein de la brigade d’appui spécialisée. Il s’était fait une spécialisation dans le domaine de la protection civile depuis 2002, avec des connaissances sur la gestion et la réduction des risques et catastrophes. Il succède à Rija Herisolo Rakotoson, limogé en Conseil des ministres au mois de mai. Les organisations de la société civile avaient alors réclamé il y a deux semaines la nomination d’un nouveau Directrice général à l’ONE afin de permettre à cet office de vaquer à ses occupations.