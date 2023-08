ÉLECTRICITÉ – Prévention de coupure dans les sites de compétitions

Les sites de compétitions des Jeux des îles seront préservés de coupure de courant. Des mesures spéciales seront prises. « Nous allons installer des groupes électrogènes dans les sites, pour se prémunir des pannes imprévues, pour ne pas faire honte au pays. Cet événement sportif, c’est un honneur pour nous de le recevoir. Les yeux de tous seront rivés sur nous », lance le ministre de l’Énergie et des hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa, hier, dans le cadre de la visite des vingt-cinq mille compteurs du projet «Branchement Mora », au Shop Ankadievo. Il insiste sur le fait qu’il ne devrait plus y avoir de délestage économique. « Les transporteurs de fuel travaillent nuit et jour pour acheminer les carburants jusque dans les centrales thermiques qui sont nos principales sources d’énergie en cette pleine période d’étiage. Il y a, peut-être, eu une petite économie pendant quelques jours, mais je crois que nos réserves sont plus ou moins reconstituées. Donc, il ne devrait plus y avoir de délestage économique », enchaine-t-il. Ces derniers jours, en effet, des coupures de plusieurs heures sont survenues en pleine nuit dans plusieurs quartiers. Hier et avant-hier, le courant a été coupé vers 22 heures et n’était revenu que vers l’aube. La Jirama n’évoque pourtant pas de programme de coupure sur ses pages. À en croire le ministre Solo Andriamanampisoa, la Jirama sort la tête de l’eau, progressivement. Mais il lui reste encore un grand défi à relever : mettre fin au vol d’ électricité qui fait perdre à l’État cent milliards d’ariary par an. Le ministre incite tout le monde à signaler ces infractions. « L’État pourra construire plusieurs infrastructures avec les subventions qu’il donne à la Jirama, s’il n’y a plus de vols », note-t-il.