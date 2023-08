ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE – Le KMF/CNOE contre un régime transitoire

Cette organisation de la société civile s’oppose à toute idée de transition. Néanmoins, elle ne cache pas ses doutes sur la capacité de la CENI dans la gestion des élections.

Il n’y a pas de raison d’envisager une tran-sition, cela va nuire au développement du pays. C’est le point de vue de l’organisation de la société civile KMF/CNOE sur les prochaines élections. Néanmoins, lors d’une conférence de presse hier à son siège à Antanimena, elle envoie quelques pics à la Commission électorale nationale indépendante (CENI), sur le remplacement de ses démembrements et le budget dont elle dispose actuellement pour pouvoir organiser les élections. Concernant la première, le président du KMF/CNOE dit craindre de possibles dessous politiques sur ce rempla­cement des membres des démembrements, à moins de trois mois du premier tour de l’élection présidentielle. De plus, l’appel à candidature de la CENI sur les remplacements est vague car il s’adresse à toutes les associa­tions alors qu’elles ne sont pas toutes à vocation électorale. Il craint aussi que le budget de la CENI ne suffise pas à subvenir aux besoins électoraux. « Avec cet appel d’offre vague de la CENI, des politiciens peuvent s’immiscer dans les associations pour influer les scrutins. Elle appelle toutes les associations alors que peu sont celles qui sont à vocation électorale. Je tiens aussi à poser la question au président de la CENI sur le montant exact du budget à sa disposition », explique Robert Namearson, président de la KMF/CNOE.

Projets

« Notre association ne souhaite en aucun cas une transition, cela n’apportera rien de bien pour le pays », poursuit-il. Dans le cadre du suivi des prochaines échéances électorales et dans le but d’une éducation citoyenne, la KMF/ CNOE a conçu trois projets avec divers ONG, UMass Boston U. S, Department of State, Développement et paix et l’organisation internationale de la francophonie (OIF). Le premier projet concerne la responsabilisation citoyenne et l’amélioration de la participation des jeunes aux élections. Ce projet est financé par UMass Boston U. S, Department of state et le « Malagasy youth engagement in the electoral process » (MYEEP), d’un montant de 12 millions 240 mille ariary. Le deuxième projet, financé par l’OIF à hauteur de 30.000 euros, s’oriente sur le suivi des élections dans plusieurs régions, avec 500 agents de la KMF/CNOE. Le troisième projet est financé par Déve­loppement et paix, à hauteur de 110 000 dollars, pour la sensibilisation à la participation aux élections.