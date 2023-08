CINÉMA – «Tafita» s’affiche à l’écran

Le Canal Olympia Andohatapenaka se prépare à accueillir la projection tant attendue de l’avant-première du film «Tafita» produit par Craft Film Production. Un moment cinématographique qui promet d’emporter les cinéphiles dans un tourbillon de rires et de joie. La première diffusion de ce film malgache s’ouvrira à tout public. «Tafita» n’est pas destiné en version CD, mais exclusivement en salle. Le film parle de l’histoire de Mahandry, un serveur déterminé à sortir la tête de l’eau. Toujours épris de son amour de lycée, Alicia, il tisse un réseau de mensonges dans l’espoir de la séduire en se faisant passer pour le propriétaire de la maison où son père travaille. «J’ai commencé à écrire ce film en octobre 2022 et l’ai finalisé au début de l’année avant de démarrer le tournage en juin. Créer une comédie n’est pas chose aisée, car cela demande énormément de temps et d’inspiration», s’exprime l’auteur et réalisateur ainsi que l’acteur principal de ce film comédie, Mamy Razakanaivo Ranto. Ce film, le deuxième opus de Craft Film après «Tiako Hitoetra», vient souligner l’expertise grandissante de cette maison de production depuis sa fondation en 2021 par Mamy Razakanaivo Ranto lui-même. Le projet «Tafita» a été mené à bien en huis clos, avec Craft Film comme unique instigateur, réalisant ainsi une œuvre cinématographique d’une heure et demie qui promet une expérience immersive et mémorable. «Nous avons opté pour ‘Tafita’ en tant que comédie, car je suis passionné par les films de comédie français et je souhaite également apporter cette joie aux amateurs de cinéma malgaches», confie-t-il.