BILLETTERIE – Vente des billets en ligne sur ticketplace

La vente des billets pour les Jeux des îles de l’océan Indien à Madagascar est ouverte depuis lundi pour les disciplines football et basketball. Actuellement, la vente des billets pour toutes les disciplines est ouverte au public depuis mercredi. Le paiement s’effectue en ligne par mobile money, Mvola, Orange money ou Airtel money sur la page « ticketplace mp ». Le billet est valable pour une journée et pour une personne. Même un enfant doit payer une place. Le prix d’entrée est fixé à 20 000 ariary pour le football et le rugby ainsi que pour l’athlétisme. Tandis que le tarif est fixé à 10 000 ariary pour le handball. Par contre, le prix du billet pour le badminton est de 5 000 ariary. L’entrée pour assister aux compétitions pour le reste des disciplines est fixée à 3 000 ariary. Le lien est disponible sur Ticketplace : https://www.ticketplace.io/event/1sbxjrp09lf4wnhoq57z/items