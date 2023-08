BADMINTON – Les badistes tâtent le terrain

À deux jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI de 2023, que Madagascar va abriter du 25 août au 3 septembre, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation, et ministre coach de la discipline de badminton aux JIOI de 2023, est descendu au Zone Expo Forello à Tanjombato, le site de compétition de la discipline de badminton, pour voir de près ses protégés à l’œuvre. C’était une occasion pour le ministre de constater que les infrastructures ne sont pas encore prêtes à cent pour cent, c’est pourquoi, son ministère a prêté main forte pour terminer à temps les petits détails, avant le jour de la compétition. Les douze athlètes de la discipline qui défendent les couleurs malgaches sont prêts. Ils pourront créer la surprise car beaucoup d’entre eux, très talentueux, sont inconnus des adversaires des autres îles, jugés favoris au départ. « Les badistes des autres îles partent largement favoris à cause de leur expérience et leur participation aux diverses rencontres internationales. Nos joueurs et joueuses se sont entraînés depuis plusieurs années et leur stage de formation en Chine a apporté quelque chose de positif pour eux. Pour cette XIe édition des JIOI à la maison, la chance de gagner des médailles pour Madagascar existe sur les sept médailles à disputer », confie Marc Jocelyn Aina Vonjinirina, DTN de la Fédération malgache de badminton.