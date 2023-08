ANTSOHIHY – Un taxi-brousse écrase son passager

Une pénible nouvelle. Un camion taxi-brousse a roulé sur un garçon de 12 ans, un de ses passagers, non loin d’une station-service à Ambalabe-Ouest II, dans la ville d’Antsohihy, avant-hier. Le véhicule, une Mercedes Benz, venait de Sambava et allait rejoindre Antananarivo. Sa portière latérale fermée à double crochet s’est soudainement ouverte pendant qu’il roulait. À ce moment-là, l’enfant, assis à côté, est tombé sur la chaussée. Il s’est fait écraser par la roue arrière droite. Il a succombé sur place. De graves blessures ont été constatées au niveau de son bassin, de son tibia droit et sur la partie gauche de son crâne. Un médecin du centre de santé de base niveau II, la police et le procureur de la République en personne se sont rendus sur les lieux de l’accident. Le chauffeur, 48 ans, et son aide, 27 ans, ont été retenus en garde à vue. Ils pourront acheminer le corps du défunt vers Amboasary Atsimo et déposer les autres passagers dans la capitale après que les policiers enquêteurs finiront de recevoir la déposition du père de la victime et l’audition de cinq témoins.