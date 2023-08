AMBATONDRAZAKA – Les gendarmes libèrent un otage

Une femme retenue en otage pendant deux mois par des « dahalo » armés a été libérée par les gendarmes, dans le district d’Ambatondrazaka. Une fusillade meurtrière a éclaté.

Exactement deux mois entre les mains des ravisseurs impitoyables. C’est O.R., une mère de famille. Une opération manu militari conduite par les gendarmes a permis de la sauver, au cours de la nuit de mercredi, dans le fokontany de Morarano, à Ambatondrazaka. Traumatisée, mais en bonne santé physique. Son mari et son beau-père ont été tués, à Sahamamy Amparafaravola, le 23 juin, quand les criminels étaient venus enlever sa belle-mère et elle. Un adolescent, membre de leur famille, a été blessé par balle, pendant cette attaque-là. La situation a empiré, car un des scélérats a abattu la belle-mère de O.R lors de leur fuite, à Ambolosy, dans la commune d’Amboavory. O.R a été témoin de tous ces terribles cauchemars.

Saisis

Un des kidnappeurs s’est récemment fait cueillir par les gendarmes. Il a accepté de les guider jusqu’à ses coauteurs. Ceux-ci se cachaient dans un hameau éloigné. Ils étaient déjà à 200m de l’endroit quand les principales cibles leur ont tendu une embuscade. L’otage a été libéré pendant l’échange de tirs. Celui qui a montré le chemin aux gendarmes aurait voulu s’échapper. Il a fini par tomber sous les balles avec deux membres de leur bande. Un autre, celui qui avait tiré sur l’autre prisonnière, a été capturé vivant. D’ailleurs, il est passé aux aveux, selon les gendarmes. Cinq autres personnes ont également été arrêtées. Les filles sont soupçonnées d’être les compagnes des kidnappeurs si l’homme leur receleur. Ils vivent tous au village où ont été localisés les criminels. Un chargeur de kalachnikov garni de dix cartouches de 7,62mm et neuf de calibre douze, trois amulettes, douze téléphones et deux panneaux solaires ont été saisis sur les lieux de la fusillade. Les corps des défunts ont été laissés au « fokonolona » pour être enterrés. Selon certaines informations recueillies auprès des habitants de la localité, « ce sont ces mêmes dahalo qui ont mené la récente attaque aux kalachnikov suivie de meurtre d’une commerçante, à Sahananto Mangabe, dans le district de Toamasina II. Il y en a d’autres qui ont échappé à cette opération de la gendarmerie ».