Rentrée scolaire – Les parents font face à une double hausse

Les parents s’inquiètent de l’augmentation du prix des fournitures scolaires et des frais de scolarité cette année. «Le montant de l’inscription des élèves a presque doublé cette année. J’ai deux enfants et pour chacun d’eux j’ai dépensé plus de 300 000 ariary pour les frais de scolarité et les fournitures scolaires. Pourtant l’année passée, nous n’avons payé qu’environ 200 000 ariary. En plus de l’augmentation du prix des fournitures, les frais de scolarité ont aussi augmenté car j’ai dû payer 55 000 ariary de droit d’inscription pour l’un d’eux contre 52 000 l’année dernière. Nous devrons aussi débourser 120 000 ariary par mois d’écolage pour les deux, au lieu de 80 000 ariary auparavant», déplore Fanjaniaina Rahery, une mère de famille d’Andoharanofotsy.

« Il y a eu une augmentation de 10 000 ariary des écolages cette année, car ils sont passés à 60 000 ariary contre 50 000 auparavant. En outre, les droits d’inscription sont passés de 160 000 à 170 000 ariary», énumère un père de famille habitant à Ivato qui ajoute : « Cette année, l’école n’a plus exigé la qualité des fournitures scolaires, à cause des prix exorbitants. »

Les parents d’élèves doivent ainsi faire face à la dure réalité de la hausse des prix à l’approche de la rentrée scolaire..