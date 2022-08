Réformes en profondeur – Le taux des redevances minières à revaloriser

Déjà un acquis pour le Code minier à reformater. Le taux unique, 2%, de redevances minières, va être revalorisé et différencié, selon les produits. Une annonce faite par Herindrainy Rakoto­malala, ministre des Mines et des ressources stratégiques à la clôture des Travaux de refonte du Code minier au Mining business center d’Ivato. Il a admis «qu’il s’agit d’une taxation la plus basse au monde ». Alors que le secteur extractif est appelé à contribuer davantage aux recettes fiscales de l’État et d’apporter beaucoup plus au Produit intérieur brut, PIB.

L’autre faiblesse révélée par Herindrainy Rakotomalala concerne « le non-rapatriement de devises » qui affecte les performances de l’ariary au Marché interbancaire de devises. Selon des données chiffrées des bailleurs de fonds, Madagascar, rien que pour l’or, peut exporter dans les dix tonnes par an. (Très loin du tonnage avancé par des opposants). Pour 60 dollars le gramme, une éva­luation indicative, le pays pouvait s’attendre à des retombées financière d’un montant de 600 millions de dollars, au moins. Rien que pour l’or. Ce qui équivaut à presque le double de la Facilité élargie de crédit, FEC, du Fonds monétaire international, 312,4 millions de dollars s’étalant sur quarante mois. Avec ses nombreux critères de performance. Les idées émises à Mamory Ivato vont être transformées en projet de textes de loi et de dispositions légales. À soumettre au gouvernement et à débattre à la prochaine session du Parlement. C’est le souhait de tous. Quand bien même, des divergences de conception peuvent ressurgir d’ici cette échéance. Eu égard aux débats houleux avec les petits exploitants miniers, peu convaincus par l’efficacité de la démarche inclusive initiée par l’Admi­nistration, dans toutes ses composantes.

D’autres sujets délicats sont aussi à reconsidérer. Comment extirper la Kraoma de l’abîme financière ? Quel sort pour Base Toliara, devenue un enjeu politique ? Le pays possède-t-il des filons diamantifères ? Il fut un moment où des indices de kimberlite ont été signalés et étalés dans la presse par un ministre des Mines. Très enthousiaste par cette découverte prometteuse. Autant de questions subsidiaires pour ceux qui vont façonner la nouvelle version du Code minier.