Lignes de crédit – La rentrée, un vrai moment de bonheur

Société Générale Madagasikara propose à ses clients de souscrire à un crédit Soafeno du 22 août au 22 octobre 2022 pour participer à la Tombola de la rentrée et tenter de gagner 2 000 000 Ariary, à déduire du capital restant dû.

La rentrée scolaire est proche. Une échéance souvent angoissante pour de nombreux parents par les dépenses qu’elle occasionne. « Pour accompagner nos clients dans leurs préparatifs, Société Générale Madagasikara met à leur disposition les crédits Soafeno, une gamme de prêts répondant à tous les projets de la vie quotidienne » explique une attachée commerciale.

Soafeno se décline sur plusieurs facettes. Maika, pour financer les imprévus ou les dépenses urgentes. Express peut supporter les frais de scolarité, les événements spéciaux, les achats de mobiliers et d’électroménagers. Auto, un prêt plus adapté pour l’achat d’une automobile neuve ou d’occasion, et Moto, comme son nom l’indique, pour l’achat d’une deux roues, très pratiques pour gagner en mobilité.

Ces offres de crédit sont accessibles auprès de toutes les agences Société Générale Madagasikara et permettent d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Ils peuvent ainsi à tout moment se renseigner au près des conseillers clientèles en agences et en ligne.

« En souscrivant à un crédit Soafeni du 22 août au 22 octobre,les clients participeront à une Grande tombola de la rentrée pour engranger deux millions d’ Ariary, sous forme de remboursement sur le prêt contracté. La tombola fera trois heureux gagnants qui seront tirés au sort le mardi 13 septembre, le mardi 04 octobre et le mardi 25 octobre » précise notre interlocutrice

Les trois tirages au sort et l’annonce des gagnants seront diffusés en direct sur la page Facebook de Société Générale Madagasikara en présence de la police des jeux. Cette tombola sera ouverte aux personnes majeures résidant à Madagascar. Toutes les règles et conditions de participation restent accessibles en agence, sur la page Facebook ainsi que sur le site web de la Société Générale Madagasikara.