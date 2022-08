Financement Prodigy – 86 millions de dollars pour la réforme de l’état-civil

Le PROJET de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy (PRODIGY ) propose 86 millions de dollars pour la réforme de l’état-civil. Mais aussi, le projet a mis à l’écart un budget de 52 millions de dollars. Cette somme est destinée à la mise en place de la plateforme des services publics essentiels. Et la gestion du projet proprement dit a en sa disposition une somme de 5 millions de dollars.

Au total, PRODIGY a eu un financement de 143 millions de dollars de la part de la Banque Mondiale.

D’après les explications du Coordinateur du projet, Il n’y a pas encore de montant précis par commune ou par CSB ou par tribunal de première instance. Le projet ne projette la conception de solution qu’après l’évaluation de l’état des lieux. Les bénéficiaires de la réforme : 1 695 communes, 500 CSB au minimum, 44 tribunaux de première instance, 119 districts.

Actuellement, le projet est en pleine action. PRODIGY a déjà désigné les sept régions, soit 170 communes sites pilotes. Il entame des descentes sur terrain pour la collecte des informations sur les défis, les besoins, la cartographie des procédures, et les documentations. Il y a aussi la mise en place des forces locales et territoriales, des personnes. Elles vont faire les coordinations et suivi-évaluations pour la finalité de la réforme numérique visée.

Ce projet va prendre fin le 31 décembre 2024, dans 02 ans et 4 mois plus exactement. Ainsi, il faut atteindre le but dans des délais prédéfinis. « L’objectif pour cette année est d’attribuer un numéro unique d’identification (NUI) à 1, 5 million d’individus, dont la moitié de sexe féminin » précise Stéphanie Delmotte, Coordonnateur du projet.

Toute transformation digitale commence par la digitalisation de l’identité a commenté Stéphanie Delmotte.

La stratégie nationale pour la transformation digitale des « kara-pokontany » et autres est un projet gouvernemental du ministère du Développement numérique, de la Transformation digitale, des Postes et des Télécommunications. Ce qui veut dire, que cette entité a le projet transversal à part entière, par rapport à PRODIGY.

« Le budget du PROJET de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy se limite à couvrir les dépenses sur les travaux pour les cartes d’identité nationales et de copies d’acte d’état-civil. Le financement de la stratégie nationale entière n’est pas sous sa responsabilité » affirme Stéphanie Delmotte. Cinq millions de citoyens bénéficieront de cartes d’identité nationales et de copies d’acte d’état-civil, jusqu’à la fin du projet.