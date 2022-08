Festival 321 – Du partage à l’apprentissage

La présence des experts en danse contemporaine spécialement invités marque cette cinquième édition du festival 321.

ORGANISÉ par la Com­pagnie Rary et Karibon­dray, la raison d’être du festival 321 est l’accompagnement des jeunes cho­régraphes dans le montage de leurs propres pièces de création et de les orienter dans le monde professionnel. C’est pourquoi, ils ont invité des experts internationaux afin de partager leurs expériences et leurs compétences aux jeunes amateurs.

« Le partage, l’apprentissage et la richesse culturelle de Madagascar nous ont motivés à participer à ce festival 321 cette année. Personnellement, c’est la première fois que je participe au festival. Je viens de l’Ile Rodrigue et j’ai ma propre école de danse Grace Dance School. Notre école est spécialisée en danse variée et contemporaine. Le monde de la danse, c’est là où je me sens très bien et je tiens cela de ma famille. La plupart sont des artistes et me poussent à aller de l’avant en termes de musique, de peinture, de danse et de théâtre. Au cours de ce festival, je vais faire une prestation sur les pêcheurs en pêchant des poissons » réplique Prudence Agathe Marie Dianola de l’école de danse Grace Dance School, Ile Rodrigue.

Une organisation multicolore spécifie cet évènement y compris la compagnie Rianala qui valorise le « sora-dihy », le projet « Mada Danse Debout » (MDD) a sa typique en hip hop ainsi que la compagnie « Rary » reconnue par le Slam et la danse poétique.

Particularité

Des multidisciplinaires collaborent pour donner place aux jeunes créateurs. Le festival commence à s’ouvrir aux lieux non conventionnels comme No Comment Bar Isoraka, à l’IFM Analakely, au Tranom­pokonolona Analakely, à l’hôtel Ibis et le Hall du CUA dont la plupart n’accueillent habituellement pas de spectacles. Les danseurs font souvent partie du public afin de découvrir des nouveautés à travers la prestation de leurs confrères. « La présence active de tous les participants ainsi que les artistes plasticiens et les diverses entités pendant l’ouverture officielle nous ont beaucoup touchés », confirme Njara Rasamy CoOrganisateur de l’événement.

La rencontre entre les danseurs du monde contemporain permet de consolider la relation entre eux et d’apporter une innovation dans tous les domaines.

« Cela fait trois ans que je n’ai pas participé au festival 321 et c’est un immense plaisir pour moi d’y participer cette année pour représenter la compagnie Free Move Dancers», affirme Jason Louis de la compagnie Free Move Dancers de l’île Maurice.

C’est aussi la première fois que la compagnie Jos’Dihy de Mahajanga rejoint le festival 321.