Baccalauréat technique – De bons résultats pour cette session

L’enseignement technique connait de meilleurs résultats cette année avec un taux national de réussite de 71,07%.

LES établissements techni­ques enre­gis­trent des résultats excellents cette année. Dans les six provinces, le taux de réussite au baccalauréat a largement dépassé les 60%. Toliara l’emporte avec 85,54% des candidats admis lors de la session 2021 -2022. À la deuxième place, Antsiranana enregistre 77,23%, Anta­nanarivo 71,20% et Toama­sina 71,17%. Mahajanga et Fianarantsoa ont obtenu respectivement 69,91% et 60,06%.

Ce n’est pas la première fois que les résultats au baccalauréat technique et technologique ont récolté les meilleurs taux de réussite. Celui-ci qui est de 71,07% au niveau national. En outre, l’enseignement technique sort le premier lauréat dans la Grande île avec une moyenne de 17,93 pour une candidate dans la province de Mahajanga. Galo Jessica Tiana en option CG a obtenue la mention Très Bien.

Fierté

Dans les cinq autres provinces, des meilleurs résultats ont été observées. Dans le centre de Toamasina I, Tefatsara Gena Stéphie obtient également une moyenne générale de 17,67 en option CG. Dans la province d’Anta­nanarivo, Anthonio Rabarijaona, en option TMEL a également obtenu une mention Très Bien avec une moyenne de 17,40. À la quatrième place, Princy Victorino Andrianina a eu une moyenne de 17,25 et enfin Antsiranana et Toliara enregistrent, respectivement 16,68 pour Jhoan Orlando Houssen Randriamarina et 14,77 pour Tolojanahary Myriella Ramiandrasoa.

Une nouvelle étape attend les nouveaux bacheliers cette année. Certains nouveaux bacheliers décident de continuer leurs études en enseignement supérieur, tandis que d’autres préfèrent allier le travail et les études. Sur sa page, le ministère de l’Enseignement technique et de la formation professionnelle a tenu à féliciter les détenteurs de ce diplôme ainsi que les efforts fournis pour aboutir à ce résultat.

«Je suis très reconnaissante des efforts dont vous, nouveaux bacheliers, avez déployés, en particulier, apprenants en enseignement technique dont les résultats ont largement dépassé les 60% (…), vos mérites font la fierté de notre ministère », souligne la ministre Gabriella Vavitsara, sur la page facebook du ministère.