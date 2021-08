Vaccin AstraZenica – Début de la deuxième dose à Mahajanga

Affluence hier au vaccinodrome à Mahabibokely. La campagne pour la deuxième dose de vaccin contre la covid est lancée. Le lancement officiel du vaccin Astrazenica, le complément de Covishield, a eu lieu hier. La campagne durera dix jours. Un seul site est disponible pour l’injection pour le district de Mahajanga 1.

«Les candidats pour la deuxième dose sont les seuls concernés à l’AstraZenica. Le quota attribué au district de Mahajanga 1 est de cinq mille quatre-vingt-cinq doses et cinq mille doses sont octroyées pour le vaccin Johnson&Johnson. L’injection de cette dose unique est prévue dans 10 jours, après celle de l’AstraZenica. Des manifestations légères peuvent se produire mais nous recommandons de prendre du doliprane. En cas de manifestations graves les personnes vaccinées peuvent revenir nous consulter. La pratique du sport, l’alcool ou la bière ainsi que les efforts intenses sont interdits pendant quelques jours », a averti le Directeur régional de la Santé publique, Docteur Solange Hoasy.

Des personnes âgées, hommes et femmes ainsi que des jeunes étudiants étaient arrivés dès 7h du matin à Mahabibokely. Les installations étaient déjà en place.

« AstraZenica est la substitution du Covishield et c’est le même vaccin. C’est le vaccin qui supporte la température entre 2 à 8°C dans la zone tropicale. Bien qu’il soit de fabrication britannique, une production en grande quantité du vaccin en Inde par Serum Institute Of India a été effectuée. La température de conservation est ainsi adaptée au pays. AstraZenica est plus efficace contre le variant Delta. Nous encourageons la population à se faire vacciner. Les précautions après l’injection restent les mêmes mais surtout il faut boire beaucoup d’eau.», a expliqué le représentant de l’OMS.

Par ailleurs, les inscriptions au vaccin Johnson-Johnson continuent auprès des CSB pendant dix jours. Pour le moment, un millier de candidats sont déjà inscrits. Rappelons que cinq mille doses sont attribuées pour le district de Mahajanga 1.

Pour cette deuxième vague, les doses sont réparties par district et non plus par région. L’OMS coordonne et organise la distribution ainsi que la vaccination.