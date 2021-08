Travail – Des femmes handicapées s’épanouissent

L’association des femmes handicapées de Madagascar célèbre son dixième anniversaire. Ses membres s’épanouissent.

Lahatriniaina Nomenjanahary a su faire de ses handicaps, sa force. Née avec un seul doigt sur chacun de ses membres supérieurs et une malformation sur son membre inférieur gauche, elle a été souvent exclue de la société. « J’ai quitté l’école en classe de 7ème, parce qu’aucun établissement scolaire n’a accepté mes handicaps. J’ai été, également, rejetée du monde de travail. J’ai suivi des formations en coupe et couture. Mais lorsque je postulais pour un travail, on refusait ma demande, une fois qu’on voit mes handicaps », commence-t-elle son histoire.

Lahatri­niaina Nomenjana­hary a sombré dans la dépression, après les nombreux refus auxquels elle a dû faire face. Mais cette dépression, elle l’a laissée derrière elle, maintenant. Elle l’a changée en force. Elle est devenue un coach en développement personnel, en racontant, notamment son histoire et son parcours, depuis quelques temps. « Ma vie a vraiment changé, depuis. Je ne suis plus complexée. J’ai plus de valeur aux yeux des autres. Je suis devenue plus optimiste », renchérit Lahatriniaina Nomen­janahary.

Elle n’est pas la seule femme en situation de handicap à se sentir plus épanouie. Ces changements, on les doit beaucoup à l’association des Femmes handicapées à Madagascar (AFHM), dirigée par Fela Razafinjato.

Du changement

En dix ans d’existence, cette association a regroupé six cents femmes en situation de handicaps. « Deux tiers de nos membres ont trouvé un emploi. Les unes travaillent pour leur propre compte, d’autres travaillent pour des sociétés », précise Fela Razafinjato. Elles sont devenues enseignantes, conseillères pédagogiques, responsables administratifs, commerçantes, ainsi de suite. « Toutes les formations dont nous avons bénéficié avec l’association nous ont beaucoup aidé. Nous avons gagné, surtout, la confiance en soi, en intégrant cette association », notent ses membres.

Fela Razafinjato qui est, en situation de handicap elle même, estime qu’il y a du changement dans la considération des femmes en situation de handicap. « Nous étions exclues de la société, auparavant. Mais actuellement, nous constatons une ouverture d’esprit. », ajoute Fela Razafin­jato. Elle note, toutefois, que la lutte contre les exclusions chez les personnes en situation de handicap n’est pas encore terminée.