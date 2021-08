Toliara – Attente interminable dans les banques

Les services laissent à désirer pour trois banques en particulier, installées dans la ville de Toliara. Quand viennent les périodes de paie pour les enseignants et les militaires à partir du 18 du mois, les files d’attente sont catastrophiques, tant au niveau des caisses que des distributeurs automatiques. « Il y a effectivement du monde à cette période car des enseignants d’autres districts tels qu’Ampanihy, Beroroha ou Ankazoabo viennent récupérer leur salaire à Toliara », informe un employé d’une banque.

Les deux distributeurs de banque de la Société générale, les seuls dans toute la ville, sont, par exemple, assaillis par des usagers du matin jusqu’au soir. Et les guichets automatiques de billets tombent souvent en panne. Soit, il n’y a pas de réseau, soit il n’y a plus d’argent liquide. Des fois, un seul guichet fonctionne comme c’était le cas samedi dernier et qu’il a fallu attendre trois heures pour se servir.

Dimanche dans la soirée, les deux distributeurs étaient hors d’usage du tout et la trentaine de clients de la banque ont préféré attendre « le retour des réseaux » au lieu de rentrer bredouille.