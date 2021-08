Toamasina et Manakara – Les travaux anti-érosion avancent

Dans l’objectif d’atténuer les impacts du changement climatique, le ministère de l’Environnement et du développement durable (MEDD) a fait une visite de suivi de chantier de la protection du littoral de Toamasina vendredi dernier. « Les travaux sont effectués actuellement à moitié », devait relater Armando Tezena, directeur régional du MEED et président du comité d’exécution, accompagné lors de cette circonstance par Jean Maurice, directeur des Infras­tructures et du Développe­ment de la Région Atsinanana et de Michael Manesimana coordonnateur du projet d’adaptation en zones côtières (PAZC). Le PAZC est l’entité financée par le Fonds pour les Pays Moins Avancés (FPMA) qui dispose d’un appui du Fonds pour l’Envi­ronnement Mondial (FEM). Ce projet est mené par le MEDD à travers le bureau national de Coordination des Changements Climatiques /Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation forestière (BNCCREDD+).

Le Coordonnateur du PAZC confirme un redoublement d’efforts réalisé par la société qui concrétise la protection de la côte le long de la Route Ratsimilaho, surtout dans l’extraction des enrochements.

Socle de l’émergence

Le DREDD Atsina­nana de son côté informe d’une réunion du comité de pilotage le 7 septembre prochain. L’idée est de faire avancer le rythme des travaux, dans le sens de mettre le concept de l’environnement, un socle de l’émergence souhaité par le président de la République

Deux autres sites des travaux visant la lutte contre le changement climatique sont aussi en cours. Comme dans la Région Fitovinany où on constate l’inondation des zones basses côtières, impact direct du changement climatique.

Selon Lovakanto Ravelo­manana, premier responsable du BNCCREDD +, le site à Ampilao de mur de protection de berge en maçonnerie sur de semelles en béton avance à 80 %. Quant à la digue de protection construite par un mur de béton d’une longueur de 200 m à Mana­kara, elle connaît un peu en retard, à 30 % des tâches. « Ceci est dû à la capacité technique du pont de Manakara Be » selon le Coordonnateur de PAZC qui s’efforce d’accélérer les travaux de construction des infrastructures de protection littorale contre le changement climatique.