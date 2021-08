RN10 – Le pont de Tongobory sauvé de peu

La partie Sud d’Atsimo Andrefana a failli être coupée du reste de l’île. Le pont de Tongobory perd des composants mais des travaux ont été menés pour sauver l’infrastructure.

Les « platelages » du pont Bailey de Tongobory, situé à 35km de Betioky, disparaissent petit à petit. Ces passerelles disposées en longueur sur le pont de 152m s’écroulent au fil des années et surtout en raison de la surcharge qu’elles subissent quotidiennement. Reliant la partie sud de la région Atsimo Andrefana, les districts de Betioky et Ampanihy, au reste de l’île, le pont perd lentement ses platelages.

« Ces platelages ou petites passerelles rétrécissent et vieillissent sous le poids des véhicules. Ils se détachent et tombent dans le fleuve d’Onilahy. Les pneus des camions et les 4×4 qui y passent tombent souvent entre les platelages encore existants et ont beaucoup de mal à s’en sortir » explique un habit an t de l a commune de Tameantsoa, située non loin du pont.

L’alerte a été donnée par les usagers il y a déjà trois mois car si ces passerelles tombent dans le vide petit à petit, Betioky et tout le reste sera coupé du monde. Il n’existe pourtant pas de déviation rapide sauf en contournant à Besely, dans la commune de Bezaha.

Surcharge

Un détour qui peut prendre trois à quatre heures de temps. Des travaux de soudure des platelages ont été effectués il y a déjà trois mois, mais n’ont apparemment pas tenu et depuis quelques semaines, la situation a empiré. Les députés d’Ampa­nihy ont alors contacté directement le ministère des Travaux publics.

La direction régionale des Travaux publics d’Atsimo Andrefana est venue déposer de nouveaux platelages de « type Arnondin »lundi dernier. Sept-cents unités de ces petites passerelles sont à remplacer pour ce pont. « Nous entamons des travaux d’urgence en remplaçant urgemment les platelages défaillants ou inexistants. Dans le cadre des travaux d’entretien routier, une entreprise est prévue entretenir ce pont en remplaçant les platelages. L’appel d’offres a été lancé au mois de juin dernier mais en suivant le processus, l’entreprise attributaire des travaux ne sera connue qu’au mois de septembre. Ce qui serait trop tard » explique Davidson, directeur régional des Travaux publics Atsimo Andrefana.

L’équipe a dû emprunter un grand groupe de la Jirama pour pouvoir effectuer les travaux de soudure des platelages. La circulation a été suspendue pendant trois heures de temps lundi. Le pont ne peut que supporter 16t de charge mais de nombreux camions transporteurs de labradorite en provenance d’Ampanihy ne respectent pas ce poids autorisé. Ils sont indiqués comme étant chargés de 22- 25 ou même 30t.

Une station de pesage serait ainsi l’idéal pour contrôler les charges réelles mais celle-ci ne sera disponible qu’en 2025 avec le bitumage prévu d’une partie de la RN10. Les soudures des vieux platelages existants avec les nouveaux ne tiendront pourtant pas longtemps si les charges des camions ne sont pas respectées.