Paris gagné

Deux événements presque en simultané ont secoué le monde économique. À Antananarivo, le magasin Shoprite a annoncé lundi son départ de Madagascar. Le magasin restera en fait mais changera d’enseigne à partir de janvier. Des difficultés de devises et d’approvisionnement sont avancées comme motif de départ de géant sud africain de la grande distribution. C’est toujours pas bon signe qu’un investisseur, c’en est un, parte. C’est un synonyme de mauvaise santé pour l’économie, d’un mauvais météo pour le climat des affaires.

Mais dans un sens, c’est une épine de levée pour la balance commerciale. C’est dans les grandes distributions qu’on voit nettement le déséquilibre entre les produits locaux et ceux importés. En proportion, il y a 80% de produits importés pour deux rayons pour les produits locaux. C’est triste à voir et on ne peut pas en vouloir à l’enseigne qui fait de temps à autre la promotion des produits locaux. Le fait est le peu qu’on produit, on est incapable d’en produire en quantité industrielle. Et on comprend pourquoi l’économie a du mal à décoller. Quand on est incapable de produire des allumettes ou des cure-dents qu’on importe de Chine, il est difficile d’espérer renverser la situation de la balance commerciale.

Et on importe tout et n’importe quoi comme les mandarines, les raisins, les poires et pommes. C’est absolument aberrant. Les fruits au moins on en a en quantité suffisante et bio en plus de même que les légumes. Pour le moment on n’importe pas de navet, de radis, d’artichaut, de laitue ou de tomate. Tant mieux. En revanche on a du mal à exporter la crevette, le litchi, la vanille, le girofle, l’huile essentielle… Des conditions strictes doivent être respectées pour pouvoir accéder au marché européen ou américain.

Il faut d’abord que l’on produise sur place tout ce dont on a besoin dans tous les secteurs de la vie. Il faut construire des industries de transformation pour donner davantage de valeur ajoutée aux produits.

À Paris hier, le président de la République a plaidé en faveur des produits malgaches devant un parterre de plusieurs centaines d’entrepreneurs internationaux. C’est une véritable promotion des produits estampillés vita malagasy que le chef de l’État a fait. Il connaît mieux que personne que la clé du développement passe par la production, l’industrialisation. Le jour où on aura des magasins de grande distribution où on vend des produits malgaches à 80 %, là la fermeture d’un magasin fera très mal. Aujourd’hui là où cela fait mal c’est d’apprendre que des centaines d’emplois vont être supprimés. Un emploi de perdu c’est déjà un de trop.

Si on arrive un jour à cette situation, on pourra alors crier Paris gagné.