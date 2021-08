Mananara Nord – Trois malfaiteurs volent un Sri-lankais

Un vol à main armée faisant victime un Sri-lankais a été signalé par une femme de chambre d’un hôtel, à Mananara Nord. Trois gendarmes et trois policiers y sont arrivés en même temps. La victime, un Sri-lankais de 58 ans, logeait dans l’hôtel depuis la fin du mois de juillet. Il avait l’intention de se rendre à Antananarivo ce jour.

À en croire les témoignages, l’acte a été perpétré vers minuit et demi. Trois bandits avec armes blanches ont cassé la porte du Sri-lankais pour y entrer de force. Une fois à l’intérieur, les deux l’ont menacé avec leur couteau et l’un a pris ses deux sacs. Puis, ils se sont enfuis.

Les forces de l’ordre se sont lancées dans la poursuite. Les gendarmes des postes fixes ont été mobilisés et les bateaux contrôlés. L’interprète du Sri-lankais est soupçonné à cause de ses conversations avec la domestique la veille de l’attaque. Il lui a demandé si elle va dormir dans la chambre en face de celle de son patron. Et pendant le vol, la porte de cette femme a été bloquée depuis l’extérieur avec une table et une chaise.

Le quinquagénaire a déclaré qu’une somme de trois millions d’ariary, son passeport et ses effets ont été emportés par les bandits.