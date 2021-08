Football – Mondial 2022 : Rabe rappelle Hery et Mamy

Le sélectionneur des Barea a présenté une liste de trente joueurs, hier, pour les affiches contre le Bénin et la Tanzanie. Il a décidé de rappeler Hery Bastien et Mamy Gervais.

Éric Rabesan­dratana a décidé d’intégrer deux nouveaux élé­ments, en vue des éliminatoires du Mondial 2022. Hery Bastien et Mamy Gervais Randria­narisoa figurent ainsi dans la liste de trente noms dévoilée hier. Le milieu de terrain de Derry City avait été appelé par Nicolas Dupuis en 2020.

Mais par la suite, l’ancien sélectionneur n’était plus réapparu sous le maillot des Barea. Actuellement en prêt, il réalise une bonne saison en championnat d’Irlande. Pour sa part Mamy Gervais a fait des allers-retours récurrents chez les Barea ces dernières années. Tantôt convoqué, tantôt écarté.

Le défenseur de la JS Saint-Pierroise n’était pas présent en juin. Mais cette fois-ci, il sera de la partie en compagnie de ses équipiers en club. Notons aussi l’apparition de Ferdinand Rama­namahefa, alias Dafé. L’ancien métronome de Tana Forma­tion avait été sollicité en juin, mais n’avait pas pu venir.

Pour le reste, le nouveau sélectionneur a reconduit la même ossature. Il a réitéré sa confiance en cet effectif : « Ce groupe a largement la possibilité de faire de bonnes choses ». D’un autre côté, il compte aussi le renforcer : « On est en train de négocier avec de nouveaux joueurs ».

La sélection malgache entrera en regroupement lundi prochain. Le délai de préparation est relativement court. La Grande île croisera le fer avec le Bénin, trois jours après, à Mahamasina.

Décrassage

« On va essayer de faire un décrassage le jour de notre arrivée, pour évacuer rapidement la fatigue. On verra selon la forme des joueurs. C’est difficile de dire aujourd’hui, mais il y aura peut-être un entraînement à la carte pour certains qui sont de retour de blessure », explique Rabe à propos de son programme de préparation, sans donner plus de détails.

L’on dénombre deux blessés. Jérémy Morel et Marco Ilaimaharitra sont actuellement à l’infirmerie, respectivement en France et en Belgique. Le sélectionneur les a convoqués malgré tout, en espérant qu’ils puissent tenir leur rang le jeudi 2 septembre. Immédiatement après cette rencontre face aux Écureuils, les Barea s’envoleront pour Dar-es-Salam. Il y défieront les Taifas Tanzaniens, le mardi 7.

«Nous partirons dans la soirée, afin d’éviter les mauvaises surprises et les retards », martèle-t-on auprès de la fédération.

Les trente joueurs convoqués

Gardiens de but : Melvin Adrien, Nina Razakanirina, Mathyas Randriamamy

Défenseurs : Dimitry Caloin, Sylvio Ouassiero, Jérémy Morel, Jérôme Mombris, Pascal Razakanantenaina, Romain Métanire, Mamy Gervais Randrianarisoa, Thomas Fontaine, Loïc Lapoussin

Milieux : Abel Anicet Andrianantenaina, Ibrahim Amada, Lalaina Manampisoa, Marco Ilaimaharitra, Rayan Raveloson, Tsiry Randriatsiferana, Njiva Rakotoharimalala, Dax Andrianarimanana, Tsito Razafindrasata, Hery Bastien, Ferdinand Ramanamahefa, Zotsara Randriambololona

Attaquants : Carolus Andriamahitsinoro, Voavy Paulin, Hakim Abdallah, Fabrice Rakotondraibe, El Hadari Raheriniaina, Alexandre Ramalingom