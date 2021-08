Concert – Mage 4 convie les inconditionnels du rock à Antsahamanitra

Sans doute l’un des groupes de rock les plus fédérateurs de la scène musicale nationale, Mage 4 nous revient plus énergique que jamais pour reconquérir à nouveau Antsahamanitra.

Un grand moment de convivialité et de liesse en perspective, les retrouvailles avec ce groupe de rock intemporel qu’est Mage 4 s’annonce exceptionnelles. D’une part, car depuis le début de la pandémie, cet incontournable de la scène rock malgache compte plus d’un rendez-vous manqué avec ses nombreux fans. De l’autre, le retour en scène de Mage 4 promet de marquer bel et bien le public, puisqu’il nous convie à retrouver Antsahamanitra pour l’occasion. Mélomanes, fêtards ou juste passionnés de bons spectacles en tous genres, de tous âges et de tous horizons, nous nous sommes langui de ces concerts électrisants ou galvanisants qui nous enivrent en rejoignant ce lieu anciennement connu comme étant le jardin de la verdure.

Un lieu et une scène culturelle immanquable de la ville des Mille, où nombreux groupes ont su forger leur réputation de génération en génération. Parmi eux donc, Mage 4, l’une des figures de proue du rock national, qui ce 19 septembre à partir de 15h ravivera à nouveau la flamme de ses milliers de fans sur place. Toujours avec Ivenco qui gère l’organisation des concerts du groupe, ce rendez -vous prome t quelque chose d’inédit pour e public. « Après tout ce temps, on tient à mettre les bouchées doubles pour éblouir les inconditionnels du groupe à Antsahamanitra. On attend pas moins de six mille personnes pour l’occasion, le tout en optimisant au mieux le lieu pour bien gérer le respect des gestes barrières »confie Toubih Rands, responsable chez Ivenco.

Un défi de taille

Autant Ivenco que Mage 4 sont tous les deux des habitués des lieux, Antsahamanitra étant presque même l’antre des rockeurs malgaches dans la capitale. Propice aux liesses populaires et à l’enivrement fraternel d’un public de toutes les générations depuis plusieurs décennies maintenant, Antsahamanitra est aussi privilégié par les organisateurs d’événement pour son accessibilité. Cependant, la pandémie oblige, les fans de Mage 4 devront toujours se conformer aux normes sanitaires qui s’imposent. Toubih Rands de rajouter « Nous mettrons en place divers moyens logistiques qui permettront au public de profiter au mieux du spectacle. Le gel hydro-alcoolique sera impératif à l’entrée et on veillera à ce que chacun ait leur cache bouche sur eux, même s’ils vont festoyer et chanter à tue-tête ».

Un défi ardent à assurer pour l’organisateur certes, mais un concert qui promet d’être chaleureux et fraternel pour le groupe Mage 4. Célébrant près de trois décennies de carrière, le groupe formé par Lita, Elysé, Gégé, Beback, Teddy, Tins, Titan et évidemment le charismatique Ken entame une nouvelle page de son épopée musicale.

Entre la nostalgie des débuts, avec ces compositions qui ont bercé toutes une génération, mais également les nouveautés et les surprises qu’il nous réserve pour l’occasion, Mage 4 n’aura de cesse de charmer le public à travers ses ballades romantiques. Solidaire et fraternel, le groupe rassemblera à nouveau un public assoiffé de concerts hauts en couleurs, mais aussi d’envergure comme celui-ci.