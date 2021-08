Carburant – La consommation repart à la hausse

De précieux indices pour évaluer l’effectivité de la relance de l’économie. Il s’agit des variations dans le temps du volume de consommation du carburant.

Un dossier qui vaut la peine d’être consulté par les décideurs et acteurs de la vie économique. Celui d’une étude menée par l’Office malgache des hydrocarbures, OMH, sous la conduite de Lucas Rabearimanga, directeur des études et des opérations. Avec des détails d’une précision chirurgicale et des projections jusqu’à la fin de cette année, cette prospection offre un tableau de bord plus qu’intéressant et utile. Le résumé de cette « prospection » s’énonce comme suit.

« Il a été annoncé que la consommation du premier trimestre 2021 enregistre une croissance de + 0,6%, pour un volume total de 251 722m3, avec une accentuation claire sur le mois de mars où la hausse était de +5%. Cette hausse de la consommation est visible sur la plupart des composantes du marché. Les exceptions concernent les composantes Ambatovy et aviation qui se situent encore, respectivement à -67% et à -62% au dessous de leurs niveaux du trimestre 2020. Si Ambatovy a repris ses activités en mars, le secteur aviation subit encore les effets des restrictions des déplacements aériens. Les carburants aviation restent les seuls produits qui n’arrivent pas encore à décoller depuis le début de la crise sanitaire. Leurs consommations à la période considérée sont quasiment réduites au tiers de celles de la même période de 2020 et 2019. Concernant le gaz, les ventes nationales ont perdu -26% pour s’établir à 2 534 tonnes métriques, mais devraient reprendre dans les mois à venir. Quant aux produits blancs, avec une croissance évaluée à +2% représentant un différentiel de +4 015m3, ils figurent parmi ceux qui portent la consommation globale à la hausse. Le Super carburant, SC, est plus ou moins stable à +0.1% pour un volume de 37 948m3. – le PL enregistre une hausse de + 9% pour un volume 8 475m3. – le gasoil, GO, a augmenté de +2% pour une consommation trimestrielle à 137 960m3. Pour le Fuel oil, FO, sa hausse de +29% pour un volume total de 57 585 m3 constitue le principal levier de la croissance de la consommation globale au 1er trimestre. Elle vient exclusivement des composantes Jirama et QMM. À propos du Naphta, sa consommation se situe encore à -19% au dessous de celle de l’année dernière. Néanmoins, la livraison de 2 503m3 de Naphta à destination d’Amba­tovy est un signe de reprise progressive de la consommation de ce produit. L’analyse des consommations par produit indique que le FO, le PL et le GO ont connu des hausses significatives au cours des trois premiers mois de l’année 2021 ».

Gel de prix

Il reste que les perspectives de ce marché volatile demeurent dépendantes des prix à la pompe. Le gel a commencé en juin 2019. Pour marquer « cet anniversaire », le directeur général de l’Office malgache des hydrocarbures, OMH, a tenu une conférence de presse. Pour faire part de ses préoccupations sur le maintien de ce statu quo.

D’une manière implicite et avec des arguments d’une haute teneur technique. Il a expliqué, en somme, qu’il est difficile de vendre du carburant en-dessous des coûts de revient du marché. D’autant que le Fonds monétaire international, FMI, suit de très près ces fluctuations évolutives. Pour ne plus augmenter, sinon supprimer les subventions ou « dividendes » accordés aux pétroliers, toutes professions confondues. Pas moins de 172 milliards d’ariary au dernier décompte. Afin de colmater les brèches de leur déficit financier d’exploitation.

Mais la situation politique et sociale étant ce qu’elle est, explosive par moment, revoir à la hausse ces prix, ce serait mettre de l’huile sur le feu du taux d’inflation, déjà incandescent.