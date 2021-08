Betioky Sud – La station thermale de Bezaha à reconsidérer

Créée en 1971, la station thermale de Bezaha n’a pas tellement été utilisée pour ses vertus thérapeutiques. Elle pourrait en revanche devenir un produit touristique.

NÉGLIGÉ. C’est le terme qui vient tout de suite à la tête des rares visiteurs qui voient pour la première fois la station thermale de Bezaha, dans le district de Betioky Sud. Les infrastructures ayant été mises en place en 1971 pour en faire une station thermale à vocation thérapeutique y sont aperçues. Une petite station de captage construite à l’endroit où jaillissait un geyser de 45m, deux piscines, des vestiaires, des douches et toilettes, un gite d’étape et un logement de gardien. Seules les piscines et le logement du gardien sont fonctionnels.

Mais encore que les piscines ne servent pas pour des bains thérapeutiques. Les deux piscines, une grande et une petite sont bondées de monde le week-end. Les habitants de Bezaha y ont accès en payant 400 ariary et les piscines deviennent plutôt des douches publiques qu’un endroit servant à nager. L’eau est chaude, très chaude même pour ceux qui n’ont pas l’habitude. « Je constate que la température de l’eau de la petite piscine est beaucoup plus chaude par rapport à la grande piscine » témoigne un visiteur qui tenait à « sentir» l’eau thermale de Bezaha. Ce que le gardien confirme en effet, les températures ne sont pas les mêmes alors que les deux piscines sont séparées à peine à un mètre l’une de l’autre.

Tourisme

Les 400 ariary de tarif d’accès sont partagés entre la commune rurale de Bezaha et le gardien des piscines. Le lieu est nettoyé mais les fonds des bassins, rarement. « En attendant ce que le ministère de la Santé décidera de l’avenir de la station, la commune rurale de Bezaha s’occupe de ses petits entretiens » explique Carlas Razafimanantsoa, adjoint au maire de la commune. À lui de souligner que les eaux thermales de Bezaha sont captées par la Jirama et sont distribuées à ses abonnés. Mais l’eau des robinets n’est particulièrement chaude que dans la soirée. Il existe neuf sources thermales dans le district de Betioky, dont une se trouve non loin de la station thermale : le lac Ringilo.

L’endroit est indiqué par les habitants comme ayant des vertus thérapeutiques particulières. « Nos croyances locales disent que toutes sortes de maladies peuvent être soignées par ce lac. Nous devons venir y baigner quand nous ne nous sentons pas bien, ou juste pour garder bonne mine » témoigne Fysoa, une habitante de Bezaha.

La station thermale avec le lac Ringilo est sise sur une superficie de 4ha,mais elle n’est pas clôturée. Tout le monde peut ainsi venir et le lac sert de passage pour aller aux fokontany environnants. La propreté des lieux qui pourraient constituer une attraction touristique intéressante, n’est pas assurée. Le ministère de la Santé envisage de réhabiliter l’endroit à partir de 2022 pour en faire un véritable centre thermal. Bezaha est située à 120 km de Toliara. Elle est toujours verdoyante. La route est goudronnée sur 60km jusqu’à Andranovory et en pistes sur une partie de la RN10 vers Bezaha.