Affaires parlementaires – Herimanana Razafimahefa était à Kinshasa

Le président du Sénat Herimanana Razafimahefa a rendu visite à son homologue de la RD Congo, Modeste Bahati Lukwebo la semaine passée. La recherche de solution à la crise institutionnelle du Parlement panafricain a été au centre de l’entretien.

Le 20 août dernier à Kinshasa, le raffermissement des relations entre le Sénat de Madagascar et celui de la République Démocratique du Congo (RDC) et la recherche de solutions concertées sur la crise institutionnelle qui secoue le Parlement panafricain ont été au centre des échanges entre le président de la chambre haute malgache, Herimanana Razafimahefa, et son homologue de la République Démocratique du Congo (RDC), Modeste Bahati Lukwebo, selon le rapport effectué par la partie malgache, la rencontre entre le Président du Sénat de Madagascar et celui de la République Démocratique du Congo a porté notamment sur trois sujets principaux. Le premier concerne le renforcement des relations entre les deux institutions ainsi qu’avec les sénateurs. Le second se rapporte à la volonté commune de trouver des solutions pacifiques sur la base du dialogue et de l’apaisement à la crise institutionnelle du Parlement panafricain. Enfin, le troisième concerne le projet de mettre en place un Groupe d’Amitié Madagascar – République Démocratique du Congo au sein du Sénat.

Tels ont été les points abordés lors de cette rencontre entre les deux Présidents de la Chambre Haute. Notons que le déplacement de Herimanana Razafimahefa à Kinshasa a aussi été marqué par la rencontre des Parlementaires membres du Parlement Panafricain avec le Président de la République Démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, également Président en exercice de l’Union africaine.

La délégation dont a fait partie le Président du Sénat de Madagascar a été composée des membres du Parle­- ment Panafricain conduite par le Vice-Président de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc. Il a en outre été indiquée que la réunion du 19 août 2021 fait suite à une réunion de concertation des Présidents du Sénat suite à l’incident survenu le 31 mai 2021 au sein du Parlement Panafri­cain, et convoquée par le Président de la Chambre des Conseillers du Royaume du Maroc, Abdel Hakim Bencha­mach.

Surmonter les divergences

Les différentes personnalités venues à Kinshasa ont été unanimes sur la nécessité d’établir le dialogue et l’apaisement au sein du Parlement Panafricain et de surmonter au plus vite les divergences. Dans sa prise de parole, le Président du Sénat de Madagascar a encouragé les différentes parties prenantes à prioriser la concertation dans un esprit consensuel. À noter que Herimanana Razafima­hefa est membre du Comité de suivi et de réconciliation mis en place à la suite de la réunion des Parlementaires.

Rappelons également que le rendez-vous dans la capitale de la RDC a fait suite à la réunion de concertation des Présidents des Parle­ments nationaux africains qui s’est tenue à Rabat le 08 juillet 2021. Et c’est justement Habib El Malki, Prési­dent de la Chambre des Représentants du Royaume du Maroc, qui a invité Heri­manana Razafimahefa à faire partie du Comité qui fera le déplacement à Kinshasa.

Dans tous les cas, ce déplacement a contribué à renforcer davantage les relations entre Madagascar et la RDC. Pour rappel, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina a reçu le samedi 31 juillet 2021, au Palais d’État d’Iavo­loha, une délégation de hautes personnalités envoyées par le Président Felix Tshise­kedi. La délégation conduite par Nicolas Kazadi Kadima, ministre des Finances et ambassadeur itinérant de la RDC, a apporté un message de soutien du président Tshisekedi au président Andry Rajoelina suite à la tentative d’attentat sur sa personne.

« Un témoignage de fraternité panafricain fort en hommage à leurs liens d’amitié et dans la lignée de la vision panafricaine et stratégique du mandat du président Tshisekedi à la tête de l’Union africaine », a-t-on indiqué. Le communiqué de la présidence malgache qui a aussi souligné que le chef de l’État congolais a insisté sur son souhait de voir « une nouvelle Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur l’arène internationale ».

Lors de cette rencontre à Antananarivo, le ministre Nicolas Kazadi Kadima a également fait remarquer que son pays accorde un intérêt particulier au respect des principes démocratiques et de bonne gouvernance, la promotion de la justice sociale, le respect de la dignité humaine et la consolidation de la solidarité africaine. Le communiqué a noté enfin que cette audience a été également l’occasion de discuter de la redynamisation de la coopération économique entre Madagascar et la RDC, ainsi que les engagements communs sur des enjeux régionaux, panafricains et internationaux.