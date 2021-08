Accident à Besalampy – Ahmad Ahmad et Tehindrazanarivelo indemnes

Accident matériel. L’ancien président de la Confédération africaine de football (CAF) Ahmad Ahmad et l’ancien ministre de la Santé, le professeur Alain Tehindrazanarivelo ont fait une sortie de route, lundi à 9h30, entre Tambohorano et Besalampy. Ils s’en sont sortis sains et saufs, ainsi que les deux autres personnes sur la banquette arrière.

Le mauvais état de la route a été à l’origine de l’accident. Ahmad conduisait le 4×4 car leur chauffeur était fatigué suite à un long trajet depuis Mahajanga, Anta­nanarivo, Morondava, Bekopaka, Antsalova jusqu’ à Maintirano. Là-bas, ils ont assisté aux cérémonies d’ouverture officielle de la trente deuxième édition de jeux de Melaky avec le président de l’Union africaine de judo Siteny Randrianaso­loniaiko et les autorités locales.

Ils roulaient doucement à leur retour. Suite à une embardée, le tout-terrain est tombé dans un ravin d’environ deux mètres de profondeur. Ses occupants sont parvenus à s’extraire. Ils ont demandé de l’aide aux habitants d’un village à deux kilomètres de là. Ils ont pu repartir vers 13h30. La voiture a été réparée à Besa­lampy.