Transport aérien – Tsaradia s’apprête à la reprise

Dans le contexte de déconfinement progressif annoncé avant-hier par les hautes autorités de l’Etat, la filiale régionale d’Air Mada­gascar affiche l’ouverture de ses lignes à compter du premier septembre. Ainsi, les vols reprendront de manière graduelle et vont desservir Toliara, Morondava, Sambava, Nosy Be, Toama­sina, Sainte Marie, Taolagna­ro, Mahajanga, Maroantsetra et Antsiranana. « Les agences en provinces et à Antana­narivo sont sur leurs pieds d’œuvre et sont à la disposition de la clientèle pour les opérations de réservation et d’achat des billets. Il est aussi possible d’effectuer les opérations sur le site web Tsaradia, où le programme de vol est disponible en temps réel. » annonce la compagnie.

À part les vols d’exception, lors des quelques jours de réouverture temporaire du ciel, durant lesquels des opérations de rapatriement et d’envoi de matériels médicaux en province ont eu lieu, les ATR de Tsaradia ont été mis en veilleuse. Selon les responsables de la compagnie, les pertes sont évaluées à près de trois millions de dollars depuis la fermeture du ciel au mois de mars. Depuis le 19 mars, la compagnie a enregistré un peu plus de six mille annulations de places.