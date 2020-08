Sixième arrondissement – Près de deux mille foyers bénéficient du Vatsy Tsinjo

La distribution du Vatsy Tsinjo a commencé hier, pour le VIe arrondissement. « Quinze fokontany sur trente cinq ont reçu leur part », indique le député Maxime Rakotoarimanana.

Les bénéficiaires sont arrivés à Andranomena, très tôt. « Nous sommes arrivés vers 5 heures. J’habite dans le fokontany d’Anosibe-Zaivola », précise une mère de famille. « Nous n’avons pas assez de vivres pour ce mois. C’est une aubaine pour ma famille d’obtenir ce pack de denrées », se réjouit Abel, un autre bénéficiaire de l’aide d’urgence.

Le kit alimentaire pour chaque ménage n’a pas changé et comprend des produits de première nécessité. « Les aides sociales d’urgence continuent pour la frange de la population la plus affectée par la crise. Le pack contient un sac de 50 kg de riz, deux litres d’huile de cuisson, des légumineuses et du lait concentré comme lors des précédentes distributions », indique Michelle Bavy Angelica, ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme.

Les ménages omis de la liste, qui n’ont pas reçu les aides de la part de l’État ont la possibilité de faire une réclamation auprès de leur fokontany. « Mais ils devront attendre les prochaines distributions s’ils font partie des bénéficiaires de ce don d’urgence», fait observer le député du VIe arrondissement Maxime Rakotoarimanana.