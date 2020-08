Santé – La covid-19 laisse des séquelles

Tolotra (nom d’emprunt), un quadragénaire qui a développé la forme grave de la covid-19, continue à avoir des problèmes respiratoires, plusieurs semaines après avoir été déclaré guéri. « Je suis essoufflé au moindre effort, alors que je n’ai plus le virus en moi. J’ai refait deux tests, ils ont tous été négatifs », témoigne le père de famille, hier. La covid-19 a laissé des séquelles sur lui. Ce n’est pas un cas isolé.

« Parmi les patients dans un état critique, ceux qui ne meurent pas, s’en sortiront avec des séquelles », nous explique le directeur d’un établissement hospitalier universitaire. « Le traitement ne consiste pas seulement à administrer de l’oxygène. Notre plus grand défi est de rétablir la fonction pulmonaire. Les médecins ne font pas de miracle. Ce qu’on essaie de faire, c’est de limiter au maximum les séquelles sur le patient. Il peut guérir du coronavirus, mais le problème respiratoire persistera », rajoute notre source.

Le coronavirus, qu’il soit sans gravité ou une forme grave, peut avoir des conséquences sur l’organisme, à court ou à long terme. « Tout dépend du début des traitements et de l’étendue de la lésion dans les poumons. Si le patient a été pris en charge à temps, l’incapacité qui demeure après la maladie est minime», explique le Pr Joëlson Lovaniaina Rakotoson, pneumologue au centre hospitalier universitaire Joseph Raseta de Befelatanana.

Le pneumologue suit en consultation externe, une vingtaine de patients atteints par du coronavirus, qui sont déjà déclarés guéris. Ses confrères recevraient, également, des patients qui se plaignent de symptômes persistants, comme la toux sèche, la douleur thoracique, la fatigue ou encore la dépression pulmonaire. Le suivi de l’état respiratoire des patients post-covid est l’une des principales activités des pneumologues, en ce moment. « La covid-19 est une nouvelle maladie. Nous ne savons pas ce qui pourrait arriver sur ses victimes, plus tard. Ces dernières peuvent présenter une insuffisance respiratoire chronique et nécessiteront une oxygénothérapie de longue durée. C’est pourquoi, il est important qu’ils soient suivis », précise-t-il.

Les séquelles ne se présentent pas obligatoirement chez les patients qui ont présenté la forme grave de la covid-19. Paul Rabary témoigne, par exemple, qu’il a recouvré sa santé. « J’ai fait des exercices de respiration, pendant et après ma maladie. J’ai réappris à respirer consciemment, car lorsqu’on souffre de cette maladie, on n’a plus le reflexe de respirer », explique-t-il.