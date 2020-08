Reprise du transport urbain – Près de quatre mille véhicules à désinfecter

La désinfection du véhicule est l’une des conditions imposées pour la reprise des activités de transport dans les zones urbaines et suburbaines. Lancée hier par la commune urbaine d’Antananarivo (CUA), l’opération se fera dans quatre sites : le stade d’Antsonjombe, la gare routière Maki à Andohatapenaka, la gare routière d’Ampasapito et à Ankatso. « L’opération de désinfection des quatre mille véhicules ne se fera pas en un jour. Mais il y aura une nouvelle organisation », indique le commissaire principal de police Bemana Vigor Rafenoarison, directeur des transports et de la mobilité urbaine au niveau de la CUA.

Les désinfections dureront quatre à cinq jours pour les zones urbaines et suburbaines. Les coopératives comptent également s’impliquer dans cette reprise. « Les contrôles seront rigoureux. Ceux qui ne remplissent pas les conditions requises ne pourront pas travailler », indique Fidimalala Rakotoarimanana, président de l’Union des coopératives et transporteurs suburbains. Celle-ci réunit trente deux coopératives comptent près de deux mille quarante voitures.

Outre la désinfection, la reprise sera conditionnée par le port de masque et de visière de protection pour les chauffeurs et leurs aides, les receveurs.