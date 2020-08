Rallye virtuel – Eracingke : Gasy Polo aux portes de la victoire

Madagascar regorge de pilotes talentueux, à l’image de la domination de Gasy Polo au eRacingKE Team Championship qui se termine cette semaine.

Posons-nous dans le contexte pour nous rendre compte à quel point les pilotes malgaches dominent le rallye virtuel en Afrique.

Le 19 juillet dernier, Mathieu Andritiana Rakoto­naivo remportait le « e-safari 2020 ». Il s’agissait du premier rendez-vous continental digne de ce nom sur le simulateur Dirt 2.0.

Un événement organisé par la Fédération kényane de sport automobile. Avec lui, les autres coureurs de la Grande île ont également brillé face à des adversaires issus des quatre coins de l’Afrique.

Un mois après, l’armada malgache confirme sa nette domination. Depuis le début du mois d’août, les Kenyans ont lancé une compétition par équipe de six manches. Dénommée eRacingKE Team Rally Championship, elle réunit une nouvelle fois les pilotes du continent sur Dirt 2.0. Après cinq rendez-vous, la team E-Racing Gasy Polo caracole en tête du classement général.

Et ce, grâce aux performances impressionnantes de ses quatre membres, Mathieu Andritiana Rakoto­naivo (ndlr : pilote leader), Jean Soafome alias Marco, Laza Randriamifidimanana et Ando Anthony, qui roulent tous sur une Volkswagen Polo GTI R5.

Ballotage favorable

Le classement par équipe est établi selon le cumul des points engrangés individuellement par chaque concurrent. Crédité de 577 points, Andritiana occupe actuellement le premier rang au classement individuel. Marco (489 pts) et Laza (451 pts) sont respectivement troisième et cinquième. Pour sa part, Ando (186 pts) se trouve à la 46ème place. Le sixième et dernier round se tient en ce début de semaine. Et la team Gasy Polo aborde cette dernière ligne droite en ballotage favorable.

Chacun évolue à son domicile sur son propre playseat. Avec la crise sanitaire et le confinement, l’organisation de ce genre de course en ligne a pris énormément d’ampleur. Cette discipline constitue un véritable tremplin. Prochainement, la Fédération Internationale de l’Automobile lancera une détection mondiale, qui amènera les lauréats à passer au rallye réel.

Certes, le programme « FIA Rally Star » se déroule sur un simulateur différent, le WRC 9. Mais qu’à cela ne tienne, les pilotes malgaches ont tout intérêt à y prendre part. Vu leur niveau, ils ont de grandes chances d’y briller.