Entrepreneuriat – Fonds de garantie pour les entreprises rurales

Les entreprises rurales formelles vont bénéficier d’un fonds de garantie. Des mesures de promotion sont en marche.

Soutien à l’économie rurale, c’est l’objectif que se fixe le Projet des Jeunes Entreprises Rurales dans le Moyen Ouest (PROJERMO). Financé à hauteur de cent deux milliards d’ariary par la Banque Africaine de Développement , le projet domiciliera à la BNI Madagascar une enveloppe de dix milliards d’ariary en guise de fonds de garantie, décaissable par tranche selon les résultats et les besoins du projet. Ainsi, le projet ambitionne d’accroître la productivité agricole afin de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à la promotion de l’emploi décent auprès des jeunes et des femmes dans le Moyen Ouest de l’île.

Stratégique

« Les entreprises localisées dans les communes des deux régions Bongolava et Amoron’i Mania exerçant sur toute la chaîne de valeur comme les producteurs, transformateurs et spécialistes en commercialisation. Sans oublier les détaillants, groupes de soutien tels que les expéditeurs, et autres fournisseurs au sein des filières riz, maïs, arachide, élevage à cycle court et autres filières jugées potentielles seront les cibles. L’objectif étant de mettre en relation les jeunes entreprises rurales avec le marché et de les moderniser afin d’augmenter leur productivité et leur production, d’améliorer la qualité et la commercialisation de leurs produits, et par conséquent de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire et à l’accroissement de leurs revenus » explique Davida Rason coordonnateur national du PROJERMO.

Concrètement, cet appui stratégique du PROJERMO va se traduire par l’appui stratégique de l’unité de mise en œuvre. Au programme, la planification et la réalisation des activités de formation des jeunes entrepreneurs ruraux en matière d’éducation financière et de renforcement de capacité technique, afin de mieux gérer leur performance globale et leur crédit en particulier.

Par ailleurs, le projet se base sur l’aménagement des zones d’investissement agricole constituées de vingt bas fonds. Ceci totalise 2 171 ha pour la construction de seuil de dérivation, des canaux d’irrigation de 6 000 ha de terres, équipés de kits d’irrigation pour l’installation des jeunes entreprises. Il y a également un appui à la sécurisation foncière à travers l’installation de sept guichets pour sécuriser la zone du projet et la réalisation d’investissement collectif.

« L’idée étant de créer un environnement attractif et favorable à la mise en place d’un système dynamique de promotion et d’installation des jeunes entreprises et de jeunes entrepreneurs ruraux et la facilitation de l’accès aux services financiers et non financiers pérennes indispensables à la croissance des entreprises » rajoute Hanta Rakotovao responsable de la plateforme intégrée des PME de la BNI Madagascar. Ainsi, les équipes mobiles et les outils digitaux de la banque seront mis à profit pour atteindre les entreprises qui sont hors des zones des réseaux bancaires.