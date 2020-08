Diana – L’examen du CEPE en pleine préparation

Le président Andry Rajoelina a annoncé les différentes dates des examens officiels, dimanche. Dans la région Diana, les épreuves du CEPE se dérouleront le 1er septembre.

Lors de l’émission spéciale sur les chaines nationales, le président de la République, Andry Rajoelina, a annoncé dimanche le maintien des dates des examens officiels, à commencer par le Certificat d’étude primaire élémentaire (CEPE), les mardis 1er, 8 et 15 septembre. Diana fait partie de la première vague des régions. Pour faire face à cet évènement le plus important et le plus attendu de l’éducation de base, une réunion dirigée par le gouverneur Daodo Arona Marisiky, s’est tenue hier, dans la grande salle de la Résidence. Y ont participé des techniciens de l’éducation nationale, des représentants des forces de l’ordre et des autorités administratives régionales. La réunion a permis de faire un tour d’horizon sur les préparatifs afin d’assurer le bon déroulement des examens sur tout le territoire de la région.

L’heure est donc aux derniers préparatifs afin que les jeunes candidats qui affronteront leur premier examen officiel dans leur vie d’écoliers, puissent être parfaitement à l’aise, tant sur le plan logistique que moral. Ce, malgré les difficultés à affronter en cette période de crise sanitaire liée à la covid-19.

Des besoins

L’occasion a permis à Edmond Zafy, directeur régional de l’Éducation nationale, d’énumérer les besoins en matière de logistiques tels que l’acheminement des sujets d’examen dans les différents centres, surtout dans les bleds reculés, les dispositifs sanitaires pour les candidats estimés à deux mille enfants, la sécurisation des sujets, etc. Il n’a pas caché son souci sur une éventuelle arrivée tardive des colis en provenance de la capitale et sur les vacations des examinateurs. « Nous n’avons pas grand-chose de disponible pour assurer l’expédition des sujets dans les centres d’examen e t pour satisfaire la demande des examinateurs », affirme-t-il.

Les vingt mille deux cent dix neuf candidats inscrits pour la session 2020 seront répartis dans sept cent trois salles d’examen répertoriés dans cinq circonscriptions scolaires à travers les cinq districts qui composent la région septentrionale de la Grande île, précise Edmond Zafy. Le gouverneur lui a demandé d’établir une planification bien précise pour résoudre les problèmes dans un bref délai et pour relever le défi. À sept jours des épreuves, l’heure est, pour les enseignants et les parents, de livrer les petites astuces pour aider les enfants à vaincre un éventuel trac et pour renforcer leur préparation psychologique.