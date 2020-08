Boeny – De nouvelles restrictions sanitaires attendues

Face à la nouvelle prolongation de quinze jours pour la onzième fois, de l’état d’urgence sanitaire à Madagascar, les restrictions sanitaires dans la région Boeny attendent encore l’approbation du Centre de commandement opérationnel (CCO) national d’Ivato.

Les décisions du Centre régional de commandement opérationnel (CRCO) de Boeny dépendent ainsi de l’avis au niveau national et hier, les anciennes mesures sanitaires étaient encore en vigueur à Mahajanga comme dans les autres districts.

C’est-à-dire l’arrêt de toutes les activités à 15 heures et tout transport public à 17 heures. Les sociétés de grande distribution ainsi que les bureaux administratifs et des sociétés privées ferment également à 17 heures. Les élèves des classes d’examen vont reprendre les cours, selon le directeur régional de, l’Éducation nationale de Boeny. « Les gestes barrières, la distanciation sociale, les protocoles sanitaires dont le dispositif de lavage des mains et le port de masque bucco-nasal restent maintenus », confirme le président du CRCO Boeny.

Hier, une proposition de nouvelles restrictions sanitaires ont été élaborées durant la réunion au Centre de documentation de la direction régionale de la Santé publique, à Mahabibo. Le préfet de Mahajanga, président du CRCO, Lahainaina Fitiavana, et les membres dont le gouverneur, Mokhtar Andriantomanga, ont discuté de ces nouvelles mesures. Elles ont été envoyées à Ivato. Ce jour, le CRCO prévoit de divulguer à la presse cette proposition. Mais déjà il est annoncé qu’en général, ces nouvelles mesures sont calquées sur celles des autres régions. « Toutefois, nous devons nous attendre à un déconfinement progressif », promet le gouverneur de la région Boeny.

Mais c’est le secteur du transport régional et national qui intéresse le plus la population. Mais comme l’a déclaré dimanche, le président de la République, le transport national est encore fermé à tout déplacement. Mercredi, on pourra s’attendre à une grande vague de départ de taxis-brousse à la gare routière nationale à Aranta. De nombreuses personnes sont bloquées depuis le mois de mars à Mahajanga. Ils viennent des régions Atsinanana, Vakinankaratra, du Sud et Haute-Matsiatra.

« J’ai quitté ma fille de 12 ans et mon mari à Antsirabe au début du mois de mars pour assister mon fils à Mahajanga. C’était vraiment dur et cette séparation nous a terriblement affectés tant au niveau psychologique que financier et surtout au niveau de notre santé. Je suis vraiment en colère avec les dirigeants et les responsables », déplore une mère de famille.

La situation épidémiologique d’hier concernant la covid-19 dans la région Boeny est de deux cent vingt trois malades guéris.