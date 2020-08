Antsiranana – Un agent de crédit blessé par balles

Recrudescence de vols à main armée dans la ville d’Antsiranana. Dimanche vers 1h 30 du matin, un agent de crédit de l’OTIV, âgé de 28 ans, a été attaqué à son domicile, dans le quartier de Lazaret.

Cet acte de banditisme a été perpétré non loin du Toby Jeneraly Randriana­soavina. Selon les informations glanées, un malfaiteur armé a fait irruption dans la maison de la cible qui dormait à poings fermés. Il n’a pas hésité à tirer sur celle-ci. Il s’est ensuite emparé de son portable et d’une sacoche contenant une somme de 320 000 ariary. Le brigand a pris le large dans le noir avant l’arrivée des forces de gendarmerie. Le blessé, touché au poignet et à la cuisse, a rapidement été évacué vers l’hôpital Manarapenitra où il est maintenant suivi. « Son drap a été taché de sang. L’assail­lant reste introuvable. Il n’a pas été identifié », raconte la gendarmerie.

L’insécurité, dont l’effraction et le vol qualifié, a repris du poil de la bête ces derniers temps à Antsira­nana. Trois gendarmes habitant dans les casernes en ont déjà été victimes. La passivité de certains responsables est évidente face à cette situation préoccupante, d’après les témoignages rapportés.