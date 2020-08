Ambato-Boeny – Une formation des maires sur la fiscalité locale

Depuis son accession au poste de gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga ne cesse de multiplier les descentes dans les districts, notamment à Marovoay et Ambato-Boeny. Une formation sur la fiscalité locale et la bonne gouvernance ainsi que des échanges et partages d’expériences ont été organisés par le gouverneur à l’intention des douze maires des communes composants le district d’Ambato-Boeny, le mercredi 19 août. Le député élu dans le district d’Ambato-Boeny, Jeannot Fernand, ainsi que la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Lalao Rahantanirina, élue à Mahajanga I, ont été également présents à cette réunion.

Après le curage du canal d’irrigation des rizières dans le district de Marovoay, classé deuxième silo de Madagascar, le gouverneur s’est adressé aux élus en ces termes : « Rangez vos couleurs politiques, le plus urgent est de développer les communes. Faites preuve de solidarité et de cohésion. Les problèmes que nous n’avons pas pu résoudre aujourd’hui, seront confiés au ministère de tutelle, au gouvernement et au président de la République. »

La délégation a ensuite visité l’hôpital, les différentes infrastructures administratives dont la Cisco d’Ambato-Boeny. « C’est la première fois qu’un responsable de la région consacre son attention et nous écoute vraiment. Nous attendons le développement rapide de nos communes », déclare un maire. L’état des routes, communales et régionales, a été constaté car Ambato-Boeny est très enclavée en raison de leur mauvais état. En période de pluies, toute circulation est coupée et les produits agricoles sont bloqués, alors que le district est une zone agricole. Les maires ont partagé leurs soucis notamment concernant l’agriculture, l’élevage, l’éducation, la santé et surtout la sécurité.

Face au problème de circulation et d’évacuation des produits agricoles dans la commune rurale de Tsaramandroso sur la RN 4, une solution a été avancée par le maire local. Un pont sera érigé pour faciliter les déplacements de la population. Les grandes crues durant la saison des pluies, la déforestation et la destruction de l’environnement ont aggravé la dégradation de la route, surtout à Antanimalandy. Les produits agricoles ne sont plus sortis de la commune depuis des décennies.