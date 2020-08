Administration – Le carnet fokontany, un document essentiel

Il fallait y penser. La refondation prend finalement forme avec la refonte du carnet fokontany. La grande confusion ayant émaillé les distributions du Vatsy Tsinjo ou du Tosika Fameno a montré la nécessité de devoir doter chaque foyer d’un document fiable pour mieux cerner tous les renseignements dans un quartier donné.

Le nombre de la population, le nombre d’enfants dans une famille, les activités de chaque membre de famille, la taille moyenne d’une famille, le mouvement des membres de la famille, les naissances et les disparitions, les activités sociales réalisées par une famille au sein de la communauté, les aides sociales reçues par une famille…

En somme, mieux qu’un livret de famille, le nouveau carnet fokontany revu et corrigé et présenté dimanche par le président de la République est un vrai document renfermant toutes les informations concernant les membres d’une famille. Il permet donc de mieux recenser la population, de mieux gérer la sécurité et de faciliter le contrôle dans le cas de distribution de subventions ou d’aides sociales effectuées par l’État.

« C’est un document infalsifiable puisque individualisé avec un code QR et muni d’un hologramme », devait souligner le président de la République. Autant dire que les fraudes sont quasi impossibles avec ce document. Ce qui est de bon augure pour les futures échéances électorales. Désormais, un carnet fokontany vaut plus qu’une carte électorale et une carte d’identité nationale, lesquelles sont encore facilement falsifiables et qui ont été l’objet de grosses polémiques lors des dernières élections.

L’identification de chaque citoyen commence donc à la base. Il est suivi tout au long de sa vie communautaire à travers le carnet fokontany.

On remet les choses à leur place et on redonne sa dignité et son importance au fokontany. Le développement n’est possible qu’avec des données fiables, des statistiques exactes sur la population. Toutes les projections seront fausses si les renseignements ne sont pas appropriés.

À preuve, les innombrables réclamations sur la distribution du Vatsy Tsinjo ou du Tosika Fameno causées par de mauvaises informations concernant la population et qui ont induit en erreur les enquêteurs et les responsables. Il était temps.