UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Les étudiants lancent un ultimatum de 72 heures

72 heures. C’est le temps que les étudiants de l’université d’Antananarivo ont accordé à l’Etat pour satisfaire leurs nombreuses revendications. Ce délai écoulé, les étudiants menacent de mener une manifestation, si leurs revendications n’étaient pas satisfaites, selon une déclaration commune des présidents des associations des étudiants, hier. Ces étudiants réclament le paiement des bourses d’étude des cinq cents étudiants non régularisés, durant l’année universitaire 2021-2022. Le paiement des bourses d’étude restant de l’année universitaire 2022-2023. L’amélioration des infrastructures de l’université d’Antananarivo, l’amélioration de l’approvisionnement en électricité. Le renforcement de la sécurité dans le campus universitaire. Et surtout, de faire en sorte qu’il n’y ait plus de suspension de cours, tout au long de l’année universitaire. Quelques heures après cette déclaration, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a, tout de suite, réagi. Il a publié le calendrier de paiement des bourses d’étude. La distribution commencera avec les étudiants de Vontovorona, vers la fin du mois d’août. Quant à leurs requêtes de faire en sorte qu’il n’y a plus d’arrêt de cours, ce n’est pas gagné. Le syndicat des enseignants-chercheurs et des chercheurs-enseignants de l’enseignement supérieur (Seces), section Antananarivo, a déclaré, hier, la poursuite de l’université morte, jusqu’à mercredi. La tension risque de monter à Ankatso ou à Vontovorona, à partir de jeudi.