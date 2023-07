TRANSPORTS URBAINS – La hausse du tarif de transport en vue

Les transporteurs de la ville d’Antananarivo et ses périphéries prévoient d’augmenter leurs tarifs à partir du 1er août. Une réunion des membres de l’Union des Coopératives de Transport Urbain (UCTU) pour définir ces tarifs a été organisée la semaine dernière. Aucune décision n‘a été prise lors de cette réunion. Par contre, des communications ont été diffusées partout sur les réseaux sociaux concernant cette hausse de tarif. Celle-ci devrait s’appliquer à partir de ce mois d’août, après une évaluation des coûts d’exploitation des transporteurs. Une querelle a vu le jour durant la réunion sur ce prix. La hausse irait jusqu’à 700, 800 ou même 1 000 ariary, selon les avis des transporteurs « La décision n’est pas encore prise. Il existe une loi qui limite l’augmentation des tarifs des transports. L’augmentation passe par plusieurs niveaux. C’est une demande de tous les membres de considérer l’augmentation des tarifs mais cela va être discuté avec le gouvernement», a expliqué Jean Louis Rakotonirina, le vice-président de l’UCTU, hier. Les transporteurs feront d’abord l’évaluation des coûts d’exploitation pour arriver à la conclusion de ce tarif. « Cette augmentation sera en fonction des prix des matériels d’entretien et du mauvais état de la route actuel dans la ville », selon encore les explications. Le changement ne se fera pas seulement au niveau de l’UCTU. L’UCTS a ses propres raisons de l’exécuter. Cela a encore été confirmé par le président de l’UCTS, Rakotoarimanana Fidy, « lorsque le coût du contrôle technique des véhicules augmentera vraiment, on vérifiera s’il y a un impact sur les dépenses car c’est le seul moyen de déterminer l’augmentation des tarifs, ainsi que la distance. Les décisions seront prises avec le gouvernement. Le remplacement de la carte de visite technique réduite à deux mois au lieu de quatre est aussi un problème. Il faut deux jours pour que la carte soit délivrée, alors que pendant ce temps, la voiture sera interdite de travail ». Notons aussi que le coût de la visite technique passera à 90 000 ariary, pour 35 000 ariary auparavant, selon l’affichage du centre de visite technique.