TRANSPORT NATIONAL – Le nouveau tarif des vacances appliqué samedi

Les transporteurs et les coopératives de la zone nationale n°4, reliant Mahajanga à Antananarivo, ont augmenté de 10 000 ariary le prix du ticket. Soit de 50 000 ariary à 60 000 ariary désormais, depuis le 22 juillet. Les coopératives ont déjà prévenu quinze jours à l’avance de cette hausse de tarif, selon la loi. « Les nouveaux frais sont appliqués durant la haute saison ou la période des vacances, depuis le 22 juillet jusqu’au 30 septembre. L’ancien tarif reviendra à la normale, à 50 000 ariary, à partir du 1er octobre jusqu’au 15 décembre. Le tarif des vacances sera de nouveau appliqué du 16 décembre jusqu’au mois de janvier », explique le vice-président de la coopérative CPCTRV, Nirina Mamitiana Ratsimihaba. Toutefois, les différents responsables du transport national, dont le représentant de la gendarmerie nationale et la direction inter­régionale des transports Melaky/Boeny, qui se sont réunis à l’hôtel de ville vendredi, ont promis d’assurer la sécurité routière et les prestations. « Du fait des derniers accidents routiers, les contrôles, au départ surtout et à l’arrivée, seront renforcés. Des éléments de la gendarmerie nationale seront déployés le long de la RN4. Il y aura davantage de prise de responsabilité et un numéro téléphonique sera disponible en cas de réclamation ou d’incident. La gestion de la gare routière nationale devra être transparente et les coopératives doivent aussi assumer leur responsabilité», soutient le directeur interrégional des transports Melaky/ Boeny, Jary Anthonio Ralaisabotsy.