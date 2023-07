SANTÉ – Le nouveau scanner de l’hôpital Saint Jean-Paul II inauguré

Nouvelle acquisition de matériel médical pour l’établissement hospitalier de Saint Jean-Paul II à Antanimalandy. Le nouveau scanner « de type 32 barres 64 coupes » vient d’être inauguré officiellement samedi, au sein du service de l’imagerie médicale de l’hôpital à Antanimalandy. La cérémonie s’est déroulée en présence de l’évêque de Mahajanga, Mgr Zygmunt Robaszkiewic, et des autorités dirigées par le directeur régional de la santé de Boeny, le Dr Solange Hoasy. « Ce nouveau scanner est très performant et permet de rendre service au public. Les malades n’ont plus besoin de se déplacer ailleurs. C’est une grande première pour le Nord-Ouest de l’île, avec les régions Sofia et Melaky, car l’établissement est le seul à l’utiliser sur cet axe. Le centre d’imagerie peut réaliser des échographies, radiologies et le scanner», explique le directeur de l’hôpital, le père Abel Célestin Andriamihaja. L’appareil est le fruit de la coopération avec les catholiques du diocèse de Munich en Allemagne et de l’organisme Papal Foundation en Pennsylvanie, aux Extats-Unis. L’hôpital Saint Jean-Paul II situé à Antanimalandy a été ouvert en 2019; plusieurs services médicaux s’y trouvent.