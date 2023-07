ROBOTIQUE – La Grande île avance ses pions

L’engouement suscité, il y a près de trois ans, par le lancement du Salon de la Robotique et des Technologies Innovatrices, a permis de jauger l’attrait de cette filière pour les jeunes. Et depuis cet événement, les Robot Events et autres initiatives ont fait du chemin.

On recense actuellement à Madagascar une cinquantaine de projets dans le domaine de la robotique. Ils sont en grande partie portés par des jeunes de moins de 25 ans qui sont intimement convaincus que le pays a sa place sur ce créneau qui, au niveau mondial, pèse des dizaines de milliards de dollars. Et les nombreux concours internationaux qui ont primé les petits génies de la Grande Ile ne font que conforter leur conviction. Pour Henintsoa Ranaivojaona, coordinatrice de projet chez Innovation Campus (IC) et diplômée en génie électronique, les jeunes malgaches ont un fort potentiel dans le domaine de la technologie, notamment la robotique. La preuve en est que Madagascar est souvent classé parmi les meilleurs dans les rendez-vous internationaux, qu’il s’agisse de se mesurer aux projets des autres pays ou de présenter son savoir-faire. “Les résultats obtenus jusqu’ici sont réellement encourageants”, ajoute-t-elle avant de souligner que les entreprises opérant dans la Grande Ile ont tout à gagner en misant sur cet atout de taille.

Innovation agricole

À savoir qu’IC prépare actuellement un atelier baptisé “Robotique Vacances” qui se tiendra dans la capitale afin d’initier et d’orienter les jeunes vers des études liées aux technologies, surtout à la robotique. Il s’agit de susciter les vocations et de donner davantage d’éclairages sur les possibilités offertes par la filière en matière d’emploi aujourd’hui et dans le futur. De la familiarisation à l’algorithme à la programmation, en passant par l’initiation à la robotique, l’atelier couvrira les points essentiels dans ce domaine tout en adoptant une démarche pédagogique souple. Plus d’une douzaine de séances sont programmées dans ce cadre. Notons également la tenue de la phase finale du « Pan African Robotics Competition (PARC), à Dakar, au Sénégal, où Robotiako représente Madagascar. L’équipe formée par Ziona Alberson, ingénieur mécanique et industriel, et Law Anthony, ingénieur en automatisme et informatique, de l’école Supérieure Polytechnique de Vontovorona, coachée par Jimmy Ranitratsilo, est parvenue à atteindre la finale de la compétition en se classant 2ème après le Nigéria. Le thème de la compétition de cette année porte sur la technologie agricole (AgriTech). L’ équipe de la Grande Île a proposé un programme de simulation et navigation automatique de reconnaissance des mauvaises herbes, soit des outils robotiques de pointe pour développer un robot agricole (AgRobot) pour la navigation agricole autonome, la détection des mauvaises herbes à l’aide de la vision par ordinateur et la plantation autonome de semences.

Selon les explications fournies, le robot sera non seulement utile au développement de l’agriculture mais également pour l’environnement et le développement durable. La première phase, phase de simulation, s’est déroulée en mai et juin 2023 durant laquelle les équipes ont utilisé des outils de pointe pour développer des solutions à des tâches dans le domaine de l’agriculture. Pour la phase finale, en monde réel, les équipes ont pour mission d’intégrer leur logiciel dans un robot agricole nouvellement développé et essayeront sur le terrain la performance du robot. “La Présidence de Madagascar et le ministère du développement numérique, de la transformation digitale, des Postes et, des Télécommunications sont fortement convaincus du fort potentiel que représente la jeunesse malgache et pour cela, n’hésitent pas à appuyer les recherches ainsi que les nouveaux talents”, a-t-on indiqué dans un communiqué qui note également que le pays ne cesse d’avancer dans le domaine de la robotique. À tout le moins, force est de constater que le secteur de la robotique n’est plus un domaine qui relève uniquement des universités et des laboratoires de recherche. C’est devenu un terrain de jeu très prisé des jeunes et qui offre aux entreprises de multiples opportunités pour se développer. Pour Rado Randria, développeur de start-up qui est revenu au pays l’année dernière pour se lancer dans l’AgriTech, c’est le moment d’investir pour construire l’économie malgache de demain.