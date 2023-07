PARKOUR – CHAMPIONNAT NATIONAL – Dinah et Mahamoud sacrés champions

Le premier championnat de Madagascar de parkour de ce weekend, sur le Parvis de l’hôtel de ville à Analakely, a séduit le public. Le sommet national a réuni cinquante-cinq participants venant de six villes du pays, à savoir Morondava, Sambava, Fiana­rantsoa, Mahajanga, Antsirabe outre ceux de la capitale. La phase éliminatoire s’est déroulée samedi, et celle finale dimanche après-midi. Le représentant du Traceur Gasy, Dinah Rakotoa­rijaona, s’offre le titre en Free Style. Le traceur majungais, Mahamoud Houmadi Anil, finit en seconde position, et Herizo Sitrakiniaina complète le podium. Mahamoud Houmadi a pris sa revanche et a remporté le sacre en Speed Run avec le meilleur chrono, 19,23. Il a devancé de peu le champion du Free Style, Dinah Rakotoarijaona (19,78). Harivola Anthony Randria­mifidy (20,0) termine à la troisième marche du podium. Chez les filles, Patty Bassia réalise un doublé en raflant les titres en Free Style et Speed Run. Tsiaro Mamihaja Sonyah et Laurencia Razafindrakoto se trouvent respectivement à la deuxième et troisième place du Free Style. Et en Speed Run dames, la médaille d’argent est revenue à Nekena Elisa Famantanantsoa et Ilaina Nomena Miharintsoa complète le podium. Les concurrents ont eu cinq spots ou obstacles au menu en Speed Run, la course côte à côte, dont un mur haut de plus de deux mètres et un autre en forme trapézoïdale ainsi que des cubes. Les traceurs ont été plutôt notés par l’exécution des figures artistique et acrobatiques en Free Style.