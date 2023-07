NATATION – MONDIAUX – Début non concluant pour Jonathan et Tendry

Les deux représentants malgaches aux vingtièmes championnats du monde en grand bassin à Fukuoka au Japon (23 au 30 juillet) échouent d’entrée. Le pensionnaire du centre international de la Fina en Thaïlande, Jonathan Harivony Raharvel, termine troisième de sa série dimanche en 100m brasse. Le nageur du Cosfa a bouclé l’épreuve en 1:04 :39 et son temps à mi-parcours a été de 29 :74. Jonathan a déjà réalisé un meilleur chrono de 1:04:19 aux Mondiaux de Budapest l’an passé. La nageuse la mieux classée du pays, Idealy Tendrina­valona, est entrée en lice tôt hier en 100m dos. La sirène du club Cosra de Vakinanka­ratra a terminé septième de sa série avec un chrono de 1:10:10 et 32:56 à mi-parcours. Les deux représentants de la Grande ile prendront le départ de leur deuxième et dernière course respective, le mercredi 26 juillet. Jonathan est engagé en 100m nage libre tandis que Tendrinavalona en 50 m dos.