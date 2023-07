JEUX DES ÎLES – La piste d’Alarobia commence à prendre forme

Après des dizaines de jours de travaux, la piste en tartan d’Alarobia entre dans sa finition avec le début des traçages ce jour, au plus tard demain.

Le stade d’Alarobia commence à retrouver sa splendeur d’antan pour redevenir le temple de l’athlétisme malgache. Ce, pour recevoir quelques épreuves durant la XIe édition des JIOI 2023, qui aura lieu à Madagascar dans trente jours, plus exactement du 25 août au 3 septembre. Depuis le début des travaux vers mi-juillet, les quelque dix-neuf travailleurs chargés de rénover et de poser de la piste en tartan, s’occupent maintenant de poser de la couleur rouge depuis quelques jours. Avec ces travaux en continu sept jours sur sept, les mauvaises langues commencent à se taire vu l’état d’avancement des travaux tant sur la piste que dans la remise aux normes des bureaux installés sous le gradin d’Alarobia. Un ouvrier qui veut garder l’anonymat a expliqué que « le traçage débutera demain (ce jour), au plus tard mercredi. Je n’ai pas beaucoup de choses à vous dire. Ce que je peux avancer est que, d’ici à la cérémonie d’ouverture, tous les travaux ici seront terminés et les athlètes malgaches auront des occasions pour tester la piste ». Le directeur technique national de la Fédération malgache d’athlétisme, Hery Rambeloson, faire remarquer « qu’avant de commencer le traçage, il vaut mieux demander le concours de nos experts qui ont une connaissance technique sur le sujet. Le traçage des couloirs et le marquage au sol exigent des précisions minutieuses pour obtenir l’homologation du terrain par l’IAAF ».

Des exigences

Une piste d’athlétisme standard comporte huit couloirs avec des surfaces planes oblongues, composées de deux lignes droites et deux demi-cercles, dont le périmètre intérieur est de 400 m en plein air. La piste comporte deux lignes droites parallèles et deux virages dont les rayons seront égaux. Chaque couloir possède une largeur de 1,22 m. La longueur officielle de la piste est calculée à 30 cm de la lice, à 20 cm pour les couloirs suivants. Les pistes d’athlétisme sont soumises à des exigences édictées par l’IAAF pour des compétitions internationales. Toutes les aires sportives en revêtement synthétique destinées à l’athlétisme, doivent être conformes à la norme NF 90-100. Celle-ci définit les largeurs et longueurs, mais aussi les couleurs des couloirs de course, des aires d’élan de sauts en hauteur, à la perche, en longueur et en triple saut ou des aires de lancers. Elles seront d’ailleurs vérifiées et feront l’objet d’un certificat de mesurage. D’où la nécessité absolue de faire appel à une société spécialisée dans le traçage ou la présence d’un expert qui connaît parfaitement les impératifs. Éric Saraely, délégué technique et officiel techni­que international en athlétisme, souligne « que la présence d’un expert en traçage est requise, car il faut respecter au millimètre près toutes les mesures et décalages pour avoir l’homologation de la piste ».